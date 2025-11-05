"Вдвое меньше": польские пограничники объяснили, сколько мужчин 18-22 лет выехали из Украины

Информация о том, что из Украины в сентябре и октябре выехали около 100 тысяч молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, не является верной. Эти данные не учитывают возвращение значительного количества ребят обратно домой.

Кроме того, не учтено, что одно и то же лицо могло пересекать границу несколько раз, пишет BBC News Украина со ссылкой на польскую пограничную службу.

"С 26 августа по 26 октября 2025 года на всех внешних участках государственной границы (с Украиной, Республикой Беларусь, Российской Федерацией, а также на воздушных и морских пунктах пропуска) пограничная служба провела более 98 500 проверок граждан Украины мужского пола в возрасте 18-22 лет, которые въезжали в Польшу", — отметил представитель польской пограничной службы Анжей Южвяк.

Он уточнил, что эта цифра касается только пересечений границы в направлении Польши и не учитывает, ни возвращения, ни то, что один человек мог пересекать границу несколько раз.

Южвяк подчеркнул, что количество мужчин в возрасте 18-22 лет, которые за это время выехали из Польши в Украину, это более 45 300 человек.

"Таким образом, количество тех, кто выехал за это время из Украины и не вернулся, значительно меньше (примерно вдвое) цифры, которую назвала The Telegraph", — говорится в материале.

В то же время журналисты отметили, что после смягчения правил пересечения границы для молодых украинцев, количество мужчин 18-22 лет, которые выезжают из Украины, выросло, но назвать точную цифру сложно.

Украинская пограничная служба не ведет учет по возрасту граждан, пересекающих границу. А потому статистики, сколько именно выехало мужчин 18-22, в Украине не существует.

Напомним, 30 октября издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится о том, что почти 100 000 молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет покинули Украину за два месяца после того, как Владимир Зеленский смягчил правила выезда для украинских мужчин за границу.

22 октября СМИ сообщали, что украинские мужчины 18-22 лет массово устремились в Германию.