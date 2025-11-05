"Удвічі менше": польські прикордонники пояснили, скільки чоловіків 18-22 років виїхали з України

Інформація про те, що з України у вересні та жовтні виїхали близько 100 тисяч молодих чоловіків віком від 18 до 22 років, не є вірною. Ці дані не враховують повернення значної кількості хлопців назад додому.

Крім того, не враховано, що одна і та сама особа могла перетинати кордон кілька разів, пише BBC News Україна з посиланням на польську прикордонну службу.

"З 26 серпня по 26 жовтня 2025 року на всіх зовнішніх ділянках державного кордону (з Україною, Республікою Білорусь, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску) прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі", — зазначив речник польської прикордонної служби Анжей Южвяк.

Він уточнив, що ця цифра стосується лише перетинів кордону в напрямку Польщі та не враховує, ані повернення, ані те, що одна людина могла перетинати кордон кілька разів.

Южвяк підкреслив, що кількість чоловіків віком 18-22 років, які за цей час виїхали з Польщі в Україну, це понад 45 300 осіб.

"Таким чином, кількість тих, хто виїхав за цей час з України і не повернувся, значно менша (приблизно удвічі) за цифру, яку назвала The Telegraph", — йдеться у матеріалі.

Водночас журналісти зауважили, що після пом'якшення правил перетину кордону для молодих українців, кількість чоловіків 18-22 років, які виїжджають з України, зросла, але назвати точну цифру складно.

Українська прикордонна служба не веде облік за віком громадян, які перетинають кордон. А тому статистики, скільки саме виїхало чоловіків 18-22, в Україні не існує.

Нагадаємо, 30 жовтня видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що майже 100 000 молодих українців віком від 18 до 22 років покинули Україну за два місяці після того, як Володимир Зеленський пом'якшив правила виїзду для українських чоловіків за кордон.

22 жовтня ЗМІ повідомляли, що українські чоловіки 18-22 років масово кинулися до Німеччини.