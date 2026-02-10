Федоров подал закон об отсрочке для "Контракт 18-24": что получат молодые бойцы

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об обновленном законопроекте №13574, в котором говорится об отсрочке за "Контракт 18-24". Ведомство совместно с комитетом ВР по национальной безопасности внесло правки в текст документа и теперь хотелось бы, чтобы народные депутаты нашли достаточное количество голосов. Какие предложения внесло Минобороны и как это изменит ситуацию для бойцов, которые служат по "Контракту 18-24"?

Военнослужащие, которые пришли в ВСУ по проекту "Контракт 18-24", должны получить возможность отсрочки после года службы, написал Федоров в Telegram-канале. Министра подчеркнул, что Украина должна выполнить обещание, которое дали молодым бойцам ровно год назад.

Сообщение Федорова появилось днем 10 февраля, при этом проект "Контракт 18-24" начался ровно год назад, 11 февраля 2025 года. По словам министра, нардепы должны согласиться с правками, которые внесли после второй доработки, поскольку речь идет о "справедливости, прогнозируемости и гарантиях" для молодых украинцев, которые пошли в армию.

"Такие инструменты повышают доверие к системе комплектования и государству, помогают строить современную профессиональную армию, где служба — это осознанный выбор", — написал глава Минобороны.

Контракт 18-24 — детали

На портале Верховной Рады есть информация о ходе рассмотрения законопроекта №13574, в котором уточняют положения об отсрочке во время мобилизации. Среди прочих, есть правка об отсрочке по условиям "Контракт 18-24". В первой версии документа указывалось, что бойцам 18-24 лет предоставляется отсрочка, но не указывалось, от какого момента отсчитывали 12 месяцев — срок службы. После доработки появилось уточнение — "со дня увольнения с военной службы".

Отметим, при введении проекта "Контракт 18-24" в условиях было указано, что молодые добровольцы получат отсрочку от мобилизации после года службы. Впрочем, чтобы это положение начало действовать, Верховная Рада должна была бы внести изменения в закон о мобилизации: добавить в статью 23 пункт с новыми условиями. В январе 2026 года парламентарии провели первое чтение законопроекта, но не набралось голосов для утверждения отсрочки для "Контракт 18-24" (было 202 голоса), поэтому его отправили на доработку.

Тем временем 10 февраля началось новое заседание Рады, написал нардеп Ярослав Железняк. По его словам, в парламенте не хватило голосов "для ударной работы" и едва нашли голоса для утверждения повестки дня и плана сессии.

Напоминаем, в сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что условия "Контракт 18-24" расширят и он будет касаться других категорий украинцев.