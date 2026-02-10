Федоров подав закон про відстрочку для "Контракт 18-24": що отримають молоді бійці

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про оновлений законопроєкт №13574, у якому ідеться про відстрочку за "Контракт 18-24". Відомство спільно з комітетом ВР з національної безпеки внесло правки у текст документа і тепер хотілося б, що народні депутати відшукали достатню кількість голосів. Які пропозиції внесло Міноборони та як це змінить ситуацію для бійців, які служать за "Контракт 18-24"?

Військовослужбовці, які прийшли у ЗСУ за проєктом "Контракт 18-24", повинні отримати можливість відстрочки після року служби, написав Федоров у Telegram-каналі. Міністра наголосив, що Україна повинна виконати обіцянку, яку дали молодим бійцям рівно рік тому.

Допис Федорова з'явився вдень 10 лютого, при цьому проєкт "Контракт 18-24" почався рівно рік тому, 11 лютого 2025 року. Зі слів міністра, нардепи повинні погодитись з правками, які внесли після другого допрацювання, оскільки ідеться про "справедливість, прогнозованість і гарантії" для молодих українців, які пішли в армію.

"Такі інструменти підвищують довіру до системи комплектування та держави, допомагають будувати сучасну професійну армію, де служба — це усвідомлений вибір", — написав глава Міноборони.

Контракт 18-24 — деталі

На порталі Верховної Ради є інформація про хід розгляду законопроєкту №13574, у якому уточнюють положення про відстрочку під час мобілізації. Серед інших, є правка про відстрочку за умовами "Контракт 18-24". У першій версії документа вказувалось, що бійцям 18-24 років надається відстрочка, але не вказувалось, від якого моменту відраховували 12 місяців — строк служби. Після допрацювання з'явилось уточнення — "з дня звільнення з військової служби".

Зазначимо, під час запровадження проєкту "Контракт 18-24" в умовах було вказано, що молоді добровольці отримають відстрочку від мобілізації після року служби. Втім, що це положення почало діяти, Верховна Рада мала б внести зміни у закон про мобілізацію: додати до статті 23 пункт з новими умовами. У січні 2026 року парламентарі провели перше читання законопроєкту, але не набралось голосів для затвердження відстрочки для "Контракт 18-24" (було 202 голоси), тому його відправили на допрацювання.

Тим часом 10 лютого почалось нове засідання Ради, написав нардеп Ярослав Железняк. З його слів, у парламенті не вистачило голосів "для ударної роботи" і ледь відшукали голоси для затвердження порядку денного і плану сесії.

Нагадуємо, у вересні 2025 року президент України Володимир Зеленський оголосив, що умови "Контракт 18-24" розширять і він стосуватиметься інших категорій українців.