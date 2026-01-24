Відстрочки не буде: контрактників "18–24" можуть призвати наступного дня після демобілізації, — Костенко

Юнаків, які підписали з Міноборони контракт "18–24", можуть мобілізувати до армії навіть наступного дня після демобілізації. Верховна Рада відмовилася проголосувати за відстрочку для цієї категорії.

Українці, які уклали річний контракт на службу в армії за програмою "18-24", можуть бути офіційно призвані до Збройних сил навіть наступного дня після демобілізації. Про це "24 каналу" розповів секретар оборонного комітету українського парламенту Роман Костенко.

Народний депутат зазначив, що після завершення контракту юнаки автоматично стають військовозобов'язаними, тобто можуть отримати повістку у будь-який момент.

Про ситуацію з контрактниками можна послухати з 26:34 до 29:40

У Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, який повинен виправити ситуацію та надати "дембелям" відстрочку на один рік, але депутати не проголосували за документ, зауважив Роман Костенко.

"Депутати-популісти почали кричати, що там щось не те, а всі інші, не розібравшись, проголосували. Тим самим не дали людям, які воювали, – право на відстрочку. Це взагалі абсурд", — визнав нардеп.

У результаті, військові, які служать у Силах оборони за контрактом "18–24", наразі залишилися без права на відстрочку, яку пообіцяла держава.

"Але депутати не проголосували, бо не читають закони. І це проблема", — наголосив парламентар.

Фокус писав про програму "Контракт 18-24", який в Україні запрацював з зими 2025 року. У Міноборони створили спеціальні умови для українців віком 18-24 роки, які укладуть річний контракт на службу в армії. Серед переваг — можливість обрати місце служби (з обмеженого числа підрозділів), грошова винагорода 1 млн грн, можливість виїхати за кордон та відстрочка після завершення контракту.

