Отсрочки не будет: контрактников "18-24" могут призвать на следующий день после демобилизации, — Костенко

Юношей, которые подписали с Минобороны контракт "18-24", могут мобилизовать в армию даже на следующий день после демобилизации. Верховная Рада отказалась проголосовать за отсрочку для этой категории.

Украинцы, которые заключили годовой контракт на службу в армии по программе "18-24", могут быть официально призваны в Вооруженные силы даже на следующий день после демобилизации. Об этом "24 каналу" рассказал секретарь оборонного комитета украинского парламента Роман Костенко.

Народный депутат отметил, что после завершения контракта юноши автоматически становятся военнообязанными, то есть могут получить повестку в любой момент.

О ситуации с контрактниками можно послушать с 26:34 до 29:40

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который должен исправить ситуацию и предоставить "дембелям" отсрочку на один год, но депутаты не проголосовали за документ, отметил Роман Костенко.

"Депутаты-популисты начали кричать, что там что-то не то, а все остальные, не разобравшись, проголосовали. Тем самым не дали людям, которые воевали, — право на отсрочку. Это вообще абсурд", — признал нардеп.

В результате, военные, которые служат в Силах обороны по контракту "18-24", пока остались без права на отсрочку, которую пообещало государство.

"Но депутаты не проголосовали, потому что не читают законы. И это проблема", — подчеркнул парламентарий.

Фокус писал о программе "Контракт 18-24", который в Украине заработал с зимы 2025 года. В Минобороны создали специальные условия для украинцев в возрасте 18-24 года, которые заключат годовой контракт на службу в армии. Среди преимуществ — возможность выбрать место службы (из ограниченного числа подразделений), денежное вознаграждение 1 млн грн, возможность выехать за границу и отсрочка после завершения контракта.

Также напомним, почему реформа службы в ВСУ может вызвать возмущение среди военных. Главной новацией обещают установление гарантированных четких сроков службы.