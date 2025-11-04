Контракты на 1-5 лет: почему реформа службы в ВСУ может вызвать возмущение среди военных

Минобороны готовит изменения в систему комплектования Сил обороны: контракты от 1 до 5 лет, фиксированные сроки службы и дополнительные финансовые стимулы. Впрочем, опрошенные Фокусом эксперты предостерегают — без учета опыта военных, мобилизованных в 2022 году, реформа может вызвать волну недовольства среди тех, кто воюет с первых дней.

Президент Владимир Зеленский объявил об изменениях в системе комплектования Вооруженных Сил Украины. Отныне мобилизованные граждане будут иметь возможность перейти на контрактную службу с четкими сроками и гарантиями. Это шаг к профессиональной армии, где герои войны смогут остаться в рядах ВСУ после победы.

"Мы бы очень хотели, чтобы многие люди, которые получили навыки во время этой войны, героические лица, которые захотят остаться в армии, чтобы с мобилизационного статуса эти люди могли перейти на контракт", — подчеркнул президент.

Министр обороны Денис Шмыгаль детализировал инициативу. Главная новация — фиксированные сроки службы от 1 до 5 лет и более.

"Главная новация — это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2-5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта", — рассказал он.

По словам Шмыгаля, после принятия изменений Верховной Радой новые контракты станут доступными всем: и действующим военным, и новичкам. Планируется существенное усиление мотивации: увеличенные ежемесячные выплаты, бонусы за подписание, расширенный соцпакет.

"Работаем с Правительством, Министерством финансов и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали", — добавил министр.

Ключевые преимущества новых контрактов:

Фиксированный срок: 1, 2, 3, 4, 5 лет или более — без сюрпризов.

Отсрочка от мобилизации: 1 год для контрактов от 2 лет (кроме однолетнего).

Финансовые стимулы: дополнительное вознаграждение за операции, ежегодные бонусы.

Выбор должности: ограниченный перечень, но с возможностью выбрать часть и роль.

Новые контракты для военных: что не так с инициативой

По его словам военного адвоката Олега Леонтьева, инициатива президента Владимира Зеленского о переходе мобилизованных на контрактную службу с фиксированными сроками является принципиально правильной, однако содержит существенные пробелы, которые могут привести к дискриминации военнослужащих, призванных в первые месяцы полномасштабного вторжения.

"Такая практика есть. Если военнослужащие будут отказываться подписывать новые контракты на предложенных условиях, они будут иметь право обращаться в суд. Однако, учитывая неповоротливость украинской судебной системы, это будет крайне сложно и долго", — говорит Фокусу Леонтьев.

Особое внимание адвокат обращает на ситуацию с теми, кто был мобилизован в 2022 году.

"Эти люди уже отслужили почти четыре года. По новым правилам, чтобы получить право на демобилизацию и однолетнюю отсрочку от повторной мобилизации, им нужно подписать контракт минимум на два года. То есть фактически — еще два года службы после четырех лет на фронте. Это выглядит несправедливо", — подчеркивает он.

Леонтьев отмечает: отсутствие переходных положений для ветеранов 2022-2023 годов является критическим пробелом.

"Я не вижу регулирования, которое бы исключало этих людей из обязанности подписывать двухлетний контракт для выхода на демобилизацию. Нарекания по этому поводу среди военных — очень существенные", — добавил адвокат.

Эксперт также отмечает, что сейчас установлен минимальный срок контракта в два года, чтобы получить в дальнейшем отсрочку от мобилизации. Однако до 2022 года была другая ситуация.

"Раньше, до 2022 года, существовали срочные контракты на полгода. Человек мог подписать короткий контракт, выполнить боевую задачу, уволиться — и сам решать, когда возвращаться. Как правило, они возвращались. Потому что их звали собратья, потому что была мотивация, потому что они видели смысл", — объясняет Леонтьев.

По его мнению, возвращение к практике краткосрочных контрактов, например, на 6-12 месяцев с правом пролонгации могло бы стать эффективным инструментом удержания мотивированного личного состава.

"Сейчас, к сожалению, я не вижу решения этой проблемы в анонсированной модели", — констатирует адвокат.

Служба по контракту от 1 до 5 лет: перспективы

В то же время Леонтьев положительно оценивает общее направление реформы.

"Ключевое — это определенность. Наконец начали говорить о четких сроках службы. Служба в армии должна быть очерчена во времени, понятна для военного, его семьи и общества. Это фундамент профессиональной армии", — подчеркивает эксперт.

Он отмечает: новые контракты с фиксированными сроками, возможностью выбора должности, финансовыми бонусами и социальными гарантиями — это шаг к европейским стандартам. Однако без исправления дискриминационных моментов для "ветеранов первого призыва" реформа рискует вызвать волну недовольства в армии.

"Направление правильное. Но дьявол кроется в деталях. Если не учесть интересы тех, кто вынес на себе тяжелейшие годы войны, доверие к реформе будет подорвано", — резюмирует Леонтьев.

