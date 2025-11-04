Контракти на 1–5 років: чому реформа служби у ЗСУ може викликати обурення серед військових

Міноборони готує зміни до системи комплектування Сил оборони: контракти від 1 до 5 років, фіксовані терміни служби та додаткові фінансові стимули. Втім, опитані Фокусом експерти застерігають — без урахування досвіду військових, мобілізованих у 2022 році, реформа може спричинити хвилю невдоволення серед тих, хто воює з перших днів.

Президент Володимир Зеленський оголосив про зміни в системі комплектування Збройних Сил України. Відтепер мобілізовані громадяни матимуть можливість перейти на контрактну службу з чіткими термінами та гарантіями. Це крок до професійної армії, де герої війни зможуть залишитися в лавах ЗСУ після перемоги.

"Ми б дуже хотіли, щоб багато людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, які захочуть залишитись в армії, щоб з мобілізаційного статусу ці люди могли перейти на контракт", — підкреслив президент.

Міністр оборони Денис Шмигаль деталізував ініціативу. Головна новація — фіксовані терміни служби від 1 до 5 років і більше.

"Головна новація — це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту", — розповів він.

За словами Шмигаля, після ухвалення змін Верховною Радою нові контракти стануть доступними всім: і чинним військовим, і новачкам. Планується суттєве посилення мотивації: збільшені щомісячні виплати, бонуси за підписання, розширений соцпакет.

"Працюємо з Урядом, Міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі", — додав міністр.

Ключові переваги нових контрактів:

Фіксований термін: 1, 2, 3, 4, 5 років або більше — без сюрпризів.

Відстрочка від мобілізації: 1 рік для контрактів від 2 років (крім однорічного).

Фінансові стимули: додаткова винагорода за операції, щорічні бонуси.

Вибір посади: обмежений перелік, але з можливістю обрати частину та роль.

Нові контракти для військових: що не так з ініціативою

За його словами військового адвоката Олега Леонтьєва, ініціатива президента Володимира Зеленського щодо переходу мобілізованих на контрактну службу з фіксованими термінами є принципово правильною, однак містить суттєві прогалини, які можуть призвести до дискримінації військовослужбовців, призваних у перші місяці повномасштабного вторгнення.

"Така практика є. Якщо військовослужбовці відмовлятимуться підписувати нові контракти на запропонованих умовах, вони матимуть право звертатися до суду. Проте, враховуючи неповороткість української судової системи, це буде вкрай складно і довго", — каже Фокусу Леонтьєв.

Особливу увагу адвокат звертає на ситуацію з тими, хто був мобілізований у 2022 році.

"Ці люди вже відслужили майже чотири роки. За новими правилами, щоб отримати право на демобілізацію та однорічну відстрочку від повторної мобілізації, їм потрібно підписати контракт щонайменше на два роки. Тобто фактично — ще два роки служби після чотирьох років на фронті. Це виглядає несправедливо", — підкреслює він.

Леонтьєв наголошує: відсутність перехідних положень для ветеранів 2022–2023 років є критичною прогалиною.

"Я не бачу регулювання, яке б виключало цих людей з обов'язку підписувати дворічний контракт для виходу на демобілізацію. Нарікання з цього приводу серед військових — дуже суттєві", — додав адвокат.

Експерт також наголошує, що наразі встановлено мінімальний термін контракту у два роки, щоб отримати у подальшому відстрочку від мобілізації. Однак до 2022 року була інша ситуація.

"Раніше, до 2022 року, існували строкові контракти на пів року. Людина могла підписати короткий контракт, виконати бойове завдання, звільнитися — і сама вирішувати, коли повертатися. Як правило, вони поверталися. Бо їх кликали побратими, бо була мотивація, бо вони бачили сенс", — пояснює Леонтьєв.

На його думку, повернення до практики короткострокових контрактів, наприклад, на 6–12 місяців із правом пролонгації могло б стати ефективним інструментом утримання мотивованого особового складу.

"Зараз, на жаль, я не бачу вирішення цієї проблеми в анонсованій моделі", — констатує адвокат.

Служба по контракту від 1 до 5 років: перспективи

Водночас Леонтьєв позитивно оцінює загальний напрямок реформи.

"Ключове — це визначеність. Нарешті почали говорити про чіткі строки служби. Служба в армії має бути окреслена в часі, зрозуміла для військового, його родини та суспільства. Це фундамент професійної армії", — підкреслює експерт.

Він зазначає: нові контракти з фіксованими термінами, можливістю вибору посади, фінансовими бонусами та соціальними гарантіями — це крок до європейських стандартів. Проте без виправлення дискримінаційних моментів для "ветеранів першого призову" реформа ризикує викликати хвилю незадоволення в армії.

"Напрямок правильний. Але диявол криється в деталях. Якщо не врахувати інтереси тих, хто виніс на собі найважчі роки війни, довіра до реформи буде підірвана", — резюмує Леонтьєв.

