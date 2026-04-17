"Стоит поволноваться": может ли Европа вернуть домой украинцев призывного возраста, — Либанова

Возвращение украинских мужчин мобилизационного возраста из стран Европы пока выглядит маловероятным, однако полностью исключать такое развитие событий не стоит. Подобные шаги могут рассматриваться европейскими государствами как один из способов поддержки Украины в условиях войны.

Об этом заявила украинский социоэкономист и демограф Эла Либанова в интервью на YouTube-канале "Суперпозиция". По ее словам, заявления отдельных европейских политиков относительно возможного возвращения украинцев не означают немедленных действий, однако свидетельствуют о понимании партнерами сложной ситуации с мобилизационными ресурсами в Украине. В то же время такие сигналы могут иметь политический характер и быть направленными на демонстрацию поддержки.

"Во-первых, они не могут открыто признаваться в том, что заинтересованы оставить украинцев у себя. Во-вторых, они хорошо понимают проблемы Украины с мобилизационным потенциалом и стремятся помочь — не из-за особой симпатии или уважения, а потому, что осознают: сегодня Украина является их щитом", — пояснила она.

Відео дня

В общем, европейские страны, в частности Германия, не могут открыто заявлять о намерении удерживать украинских граждан у себя, хотя фактически заинтересованы в части из них. При этом они осознают роль Украины как ключевого элемента безопасности для Европы, что также влияет на их риторику. Эксперт отметила, что с юридической точки зрения возможность возвращения существует, поскольку украинцы находятся в ЕС на основании временной защиты. Этот статус может быть пересмотрен или изменен решением национальных правительств.

В то же время она подчеркнула, что реализация такого сценария не может быть быстрой. Для этого необходимо принять соответствующие законодательные изменения, разработать нормативные акты и согласовать механизмы взаимодействия с миграционными органами.

"Это точно не произойдет уже завтра: необходимо принять закон, разработать нормативные акты и согласовать все процедуры с миграционными службами и органами, ведущими учет наших мигрантов. Это длительный процесс, однако такой сценарий возможен", — добавила специалист.

Оценивая перспективы, Либанова отметила, что вероятность принудительного возвращения не является высокой, однако отдельные попытки в этом направлении возможны. В связи с этим украинским мужчинам за рубежом стоит внимательно следить за изменениями в законодательстве стран пребывания.

"Я бы на их месте поволновалась", — ответила она на вопрос журналиста.

Кроме того, демограф обратила внимание на интерес европейских государств к украинским мигрантам. Наибольший интерес, по ее словам, вызывают подростки и молодые женщины в возрасте до 40 лет, тогда как доля лиц старше 65 лет среди украинцев в Европе составляет около 6%.

Ранее Фокус писал, что Европейский Союз ранее решил не продлевать временную защиту для украинцев после марта 2027 года, однако на фоне продолжающейся войны в Украине в ЕС начали обсуждать возможное реформирование этого механизма. В частности, рассматриваются варианты сужения круга лиц, подпадающих под защиту, в том числе в зависимости от их мобилизационного статуса и региона происхождения, однако такие инициативы пока находятся на этапе дискуссий и требуют юридической оценки.

Кроме того, народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко считает, что решение правительства разрешить выезд за границу ребятам в возрасте от 18 до 22 лет было ошибочным. По его мнению, перед возможностью выезда они должны проходить 6-12-месячную службу в тыловых подразделениях.