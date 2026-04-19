До €10 000 на семью: одна из стран ЕС будет платить украинцам за возвращение в Украину

Украинцам, проживающим в Ирландии, будет предложен "пакет помощи" для возвращения домой, поскольку правительство планирует разорвать все контракты на размещение беженцев в течение года.

Ирландские министры выступают либо за прекращение директивы о временной защите, либо за альтернативу, при которой поддержку будут получать исключительно люди из наиболее пострадавших районов Украины. Об этом пишет The Times.

Министр по вопросам миграции Колм Брофи заявил, что в течение 12 месяцев правительство собирается расторгнуть контракты, по которым было размещено около 16000 украинцев. Директива о временной защите, которая обеспечивает широкую поддержку украинских беженцев, должна закончиться в марте следующего года.

Сообщается, что с июля 2022 года по март этого года почти 28 000 ирландских семей получили более 438 миллионов евро в виде компенсации за размещение 64 000 украинских беженцев в своих домах по всей стране.

Сначала выплачивалась сумма в размере 400 евро в месяц, затем ее удвоили до 800 евро. Сейчас она составляет 600 евро в месяц, и правительство хочет снова снизить ее до 400 евро. Зато беженцы могут подать заявку на получение до 2500 евро на одного человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в свою страну происхождения.

"Поскольку это финансируется за счет денег налогоплательщиков, я хочу видеть, что эти деньги тратятся с умом. Я считаю, что если община или отдельный человек способны обеспечить себя самостоятельно, то я не вижу причин, почему мы, как налогоплательщики, должны выплачивать миллионы и миллионы. В других европейских странах так не делают", — сказал Брофи.

