Украинские беженцы могут потерять выплаты: Германия ужесточила правила получения соцпомощи

Украинские беженцы в Германии могут потерять выплаты даже после первого отказа от работы.

В стране ужесточили правила получения социальной помощи. Часть из них уже действует и касается, в частности, украинских граждан. Об этом со ссылкой на Bürgergeld, пишет "РБК-Украина".

В Германии с июля 2026 года заработает масштабная реформа социальной помощи. Но некоторые жесткие правила уже начали действовать раньше.

Что изменилось?

С 23 апреля 2026 года начала действовать новая санкция в отношении отказа от трудоустройства. В частности, если лицо без уважительной причины отказывается от "подходящей работы" без уважительной причины, то Jobcenter может полностью лишить его базовых выплат (регельзетцу) уже после первого отказа.

Відео дня

Перед тем, чтобы такие жесткие наказания начали действовать, надо, чтобы были повторные нарушения. Но теперь это "пороговое условие" было отменено.

Речь идет о главной части социальной помощи, которая для одиноких взрослых людей составляет около 563 евро в месяц. Если эти санкции будут задействованы, то эта сумма может быть сокращена до нуля на один месяц, даже если вакансия уже неактуальна.

Кто подпадает под новые правила в Германии?

Установление нового правила не означает, что всех получателей выплаты будут автоматически лишать денег за любой отказ. Речь идет о случаях, когда работа является релевантной по квалификации и состоянию здоровья, но особо сознательно отказывается от предложения.

В других случаях будет действовать общая система наказаний — постепенное уменьшение выплат (к примеру, на 30%).

Что еще изменится с июля 2026 года?

Но уже с июля этого года начнет действовать более широкая реформа. Которая предусматривает следующие изменения:

усиленный контроль за безработными;

более быстрые санкции за нарушение правил;

увеличенный акцент на трудоустройстве.

Иногда могут даже полностью прекратить помощь, включая оплату жилья.

Коснутся ли новые правила украинцев в Германии?

Беженцы из Украины, которые имеют временную защиту и получают социальную помощь в Германии, также подпадают под эти правила. Ведь теперь Германия переходит к более жесткой модели, когда отказ от работы, которую предлагают, может сразу привести к потере денег.

Ранее полностью людей лишали выплат только после повторных нарушений, но теперь достаточно один раз отказаться от работы, чтобы остаться без основных выплат.

