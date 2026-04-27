Українські біженці можуть втратити виплати: Німеччина посилила правила отримання соцдопомоги

Українські біженці в Німеччині можуть втратити виплати навіть після першої відмови від роботи.

У країні посилили правила отримання соціальної допомоги. Частина з них вже діє і стосується, зокрема, українських громадян. Про це з посиланням на Bürgergeld, пише "РБК-Україна".

У Німеччині з липня 2026 року запрацює масштабна реформа соціальної допомоги. Але деякі жорсткі правила вже почали діяти раніше.

Що змінилося?

З 23 квітня 2026 року почала діяти нова санкція щодо відмови від працевлаштування. Зокрема, якщо особа без поважної причини відмовляється від "підходящої роботи" без поважної причини, то Jobcenter може повністю позбавити її базових виплат (регельзетцу) вже після першої відмови.

Перед тим, щоб такі жорсткі покарання почали діяти, треба, аби були повторні порушення. Але тепер ця "порогова умова" була скасована.

Мова йде про головну частину соціальної допомоги, яка для одиноких дорослих людей становить близько 563 євро на місяць. Якщо ці санкції будуть задіяні, то ця сума може бути скорочена до нуля на один місяць, навіть якщо вакансія вже неактуальна.

Хто підпадає під нові правила у Німеччині?

Встановлення нового правила не означає, що усіх отримувачів виплати будуть автоматично позбавляти грошей за будь-яку відмову. Мова йде про випадки, коли робота є релевантною за кваліфікацією і станом здоров’я, але особо свідомо відмовляється від пропозиції.

В інших випадках буде діяти загальна система покарань — поступове зменшення виплат (до прикладу, на 30%).

Що ще зміниться з липня 2026 року?

Але вже з липня цього року почне діяти ширша реформа. Яка передбачає наступні зміни:

посилений контроль за безробітними;

швидші санкції за порушення правил;

збільшений акцент на працевлаштуванні.

Іноді можуть навіть повністю припинити допомогу, включно з оплатою житла.

Чи торкнуться нові правила українців в Німеччині?

Біженці з України, які мають тимчасовий захист і отримують соціальну допомогу у Німеччині, також підпадають під ці правила. Адже тепер Німеччина переходить до жорсткішої моделі, коли відмова від роботи, яку пропонують, може одразу призвести до втрати грошей.

Раніше повністю людей позбавляли виплат тільки після повторних порушень, але тепер достатньо одного разу відмовитися від роботи, щоб лишитися без основних виплат.

