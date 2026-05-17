"Мир з поступками в Україні": 56% українських біженців не повернуться додому, – ООН

Більша половина українських біженців від загальної кількості залишаться у Європі до кінця 2029 року.

За умови досягнення "крихкого миру з поступками" мільйони українців не повернуться до країни. Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Війна в Україні: три сценарії розвитку подій прогнозують в ООН

В ООН змоделювали три сценарії до кінця 2029 року: продовження війни, "крихкий мир із поступками" та перемога України.

Згідно зі сценарієм "тендітного світу", якщо бойові дії припиняються, але РФ зберігає контроль над захопленими територіями, а тимчасовий захист для українців у ЄС завершується у березні 2027 року.

Навіть у цьому випадку, за оцінкою UNHCR, у Європі залишаться близько 2,9 млн. українців — це 56% нинішніх біженців.

За умови продовження війни в Європі залишаться 99% українських біженців. Навіть, коли Україна переможе, за кордоном, за розрахунками ООН, залишаться близько 1,67 млн ​​осіб — приблизно третина від загальної кількості біженців, які зараз перебувають за кордоном.

Також у доповіді йдеться, що найбільше українців, залишиться у Німеччині — близько 789 тисяч людей та у Польщі – понад 530 тисяч.

Крім того, в ООН наголошують, що значна частина українців уже глибоко інтегрувалася в європейське життя: діти ходять до місцевих шкіл, сім'ї працюють. Відтак багато родин не бачить умов для швидкого повернення.

Також майже 60% працевлаштованих українців у Європі працюють нижче за свою кваліфікацію, а їх доходи в середньому приблизно на 40% нижчі, ніж у місцевого населення.

В управлінні ООН окремо попередили країни ЄС, що різке припинення тимчасового захисту у 2027 році може спричинити хаос, перевантажити системи притулку та спровокувати повторну міграцію всередині Європи.

У зв'язку з цим ООН рекомендує країнам ЄС готувати довгострокові механізми легалізації перебування українців, включаючи спрощені ВНП та нові форми захисту.

Українці за кордоном: що відомо

Нагадаємо, що міністр у справах міграції Ірландії Колм Брофі заявив, що нова стратегія розміщення українців може залишити "одного-двох" біженців без житла, хоча більшість, за його словами, зможе знайти помешкання самостійно.

Також, у Німеччині посилили правила отримання соцдопомоги. Відтепер базові виплати можуть повністю скасувати вже після першої відмови від підходящої роботи без поважної причини.

Крім того, за словами посла Естонії в Україні Аннелі Кольк, з початку повномасштабної війни до країни прибули близько 89 тисяч українців, однак більшість із них згодом виїхали. Наразі в Естонії залишаються близько 25 тисяч українських громадян.