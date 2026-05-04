У країні ЄС попередили: 16 тисяч біженців можуть втратити житло, — The Sunday Times

Міністр у справах міграції Ірландії Колм Брофі заявив, що нова стратегія розміщення українців може залишити "одного-двох" біженців без житла, хоча більшість, за його словами, зможе знайти помешкання самостійно.

Про це повідомили у виданні The Sunday Times.

Брофі зазначив, що уряд планує поступово відмовитися від екстреного державного житла для українців і перевести їх на самостійне проживання.

“Загалом, я думаю, люди знайдуть житло”, — сказав він, визнавши, що “може бути один чи два випадки”, коли це не вдасться.

За словами міністра, за останній рік близько 50% українців, які втратили державне житло, самі знаходили нове і не користувалися альтернативними пропозиціями уряду.

“Українці дуже стійкі у пошуку житла, адже тут є сильна громада”, — додав він.

Нова стратегія передбачає, що близько 16 тисяч українців, які нині живуть у державному житлі — зокрема в готелях, — повинні будуть знайти інше помешкання. Це має зрівняти умови з новоприбулими, які отримують державне житло лише на 30 днів.

Перехід планують почати в серпні та реалізовувати поетапно протягом шести місяців. Людям обіцяють щонайменше три місяці попередження. Уряд пояснює зміни тим, що нинішня система є фінансово нестійкою і створює нерівні умови.

Водночас правозахисники та опозиція критикують план. Виконавчий директор Ірландської ради у справах біженців Нік Гендерсон назвав згортання державного житла “дуже проблематичним”, наголосивши, що готелі були важливою підтримкою для українців.

Також уряд планує поступово скоротити виплати у €600 на місяць для тих, хто приймає українців у своїх домівках, і повністю їх скасувати до березня 2027 року. При цьому влада обіцяє зберегти підтримку для вразливих категорій.

