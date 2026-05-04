В стране ЕС предупредили: 16 тысяч беженцев могут потерять жилье, — The Sunday Times

Министр по делам миграции Ирландии Колм Брофи заявил, что новая стратегия размещения украинцев может оставить "одного-двух" беженцев без жилья, хотя большинство, по его словам, сможет найти жилье самостоятельно.

Об этом сообщили в издании The Sunday Times.

Брофи отметил, что правительство планирует постепенно отказаться от экстренного государственного жилья для украинцев и перевести их на самостоятельное проживание.

"В целом, я думаю, люди найдут жилье", — сказал он, признав, что "может быть один или два случая", когда это не удастся.

По словам министра, за последний год около 50% украинцев, которые потеряли государственное жилье, сами находили новое и не пользовались альтернативными предложениями правительства.

"Украинцы очень устойчивы в поиске жилья, ведь здесь есть сильная община", — добавил он.

Новая стратегия предусматривает, что около 16 тысяч украинцев, которые сейчас живут в государственном жилье — в частности в гостиницах, — должны будут найти другое жилье. Это должно уравнять условия с новоприбывшими, которые получают государственное жилье только на 30 дней.

Переход планируют начать в августе и реализовывать поэтапно в течение шести месяцев. Людям обещают минимум три месяца предупреждения. Правительство объясняет изменения тем, что нынешняя система является финансово неустойчивой и создает неравные условия.

В то же время правозащитники и оппозиция критикуют план. Исполнительный директор Ирландского совета по делам беженцев Ник Гендерсон назвал сворачивание государственного жилья "очень проблематичным", подчеркнув, что гостиницы были важной поддержкой для украинцев.

Также правительство планирует постепенно сократить выплаты в €600 в месяц для тех, кто принимает украинцев в своих домах, и полностью их отменить к марту 2027 года. При этом власти обещают сохранить поддержку для уязвимых категорий.

