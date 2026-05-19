После войны в ЕС останутся от 1,3 млн до 2,9 млн украинских беженцев. И не только боевые действия влияют на их выбор.

Более половины украинских беженцев не вернется домой даже после завершения активной фазы войны в стране. По оценкам ООН, в Европе к концу 2029 года останутся 56% от нынешнего количества беженцев из Украины. Фокус проанализировал ситуацию и изучил исследование Центра экономической стратегии (ЦЭС), авторы которого отмечают, что для страны это не только демографический риск, но и серьезный вызов для ее экономики и рынка труда.

Три сценария от ООН относительно украинских беженцев в ЕС

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев говорится о трех сценариях развития событий до конца 2029 года. Специалисты оценили, какая часть украинских беженцев будет жить в Европе, а сколько людей потенциально вернутся домой.

Відео дня

Важно

В стране ЕС предупредили: 16 тысяч беженцев могут потерять жилье, — The Sunday Times

По сценарию "хрупкого мира", когда боевые действия прекратятся, Россия сохранит контроль над оккупированными территориями, а временная защита для украинцев в ЕС завершится в марте 2027 года, в Европе могут остаться 56% украинских беженцев — около 2,9 млн человек. В случае, если война в Украине будет продолжаться, в Европе будут жить 99% украинских беженцев. В случае победы Украины, по расчетам ООН, за рубежом могут остаться около 1,67 млн человек.

Больше всего беженцев из Украины, по прогнозу ООН, останется в Германии (около 789 тысяч), и в Польше (более 530 тысяч). И решающую роль играет не только безопасность, а интеграция в европейскую жизнь

В то же время в ООН предупредили, что резкое прекращение временной защиты в 2027 году может перегрузить системы убежища и спровоцировать новую миграцию внутри Европы. Поэтому странам ЕС рекомендуют готовить долгосрочные механизмы легализации украинцев, в частности упрощенные разрешения на проживание и новые формы защиты.

Кто уехал и кто готов вернуться — портреты украинцев за рубежом во время войны

За пределами Украины находится около 5,2 млн граждан. Они не являются однородной группой. Согласно последней волне исследования Центра экономической стратегии (ЦЭС), каждый беженец имеет разную причину выезда, уровень адаптации и планы на будущее.

ЦЭС разделил украинских беженцев на несколько групп. Более склонны к возвращению "классические военные беженцы" и люди "с сильной связью" с Украиной. Зато чаще остаться за границей могут те, для кого выезд уже стал "новой жизненной траекторией", а также "экономически уязвимые" беженцы.

Украинских беженцев поделили на несколько групп Фото: Скриншот

Наибольшее желание вернуться демонстрируют именно "классические военные беженцы". Это люди, которые выехали преимущественно из-за боевых действий в своем населенном пункте или рядом с ним, а не из-за экономических причин или потери веры в будущее Украины. Среди них 63% говорят, что точно или скорее планируют вернуться домой. Для сравнения, средний показатель среди всех украинских беженцев составляет 43%.

Наибольшее желание вернуться демонстрируют "классические военные беженцы". Это люди, которые выехали преимущественно из-за боевых действий в своем населенном пункте или рядом с ним, а не из-за экономических причин или потери веры в будущее Украины

В целом намерения возвращения в 2026 году фактически стабилизировались. В первый год полномасштабного вторжения вернуться в Украину хотели 74% беженцев, но в 2022-2024 годах эта доля постепенно уменьшалась. Люди адаптировались к жизни за рубежом, находили работу, оформляли документы, устраивали детей в школы и все чаще откладывали решение о возвращении.

Согласно результатам нового исследования, 17% беженцев из Украины не планируют возвращаться домой Фото: Скриншот

В конце 2024 года о планах вернуться заявляли 43% украинцев за рубежом. В пятой волне исследования, проведенной в декабре 2025 — январе 2026 года, этот показатель остался таким же.

Итак, какая ситуация с возвращением сейчас?

19% украинских беженцев отдают 8 голосов за возвращение,

24% — скорее, планируют,

20% пока не определились,

19% — скорее, не планируют,

17% — точно не собираются возвращаться.

Почти 80% украинских беженцев, которые хотят вернуться домой, готовы сделать это только после полного завершения войны и подписания документа, который позволит возобновить полеты гражданской авиации над Украиной

Сколько беженцев вернутся после войны: три сценария от украинских экономистов

По расчетам Центра экономической стратегии, после окончания войны в Украину могут вернуться от 1,3 млн до 2,2 млн беженцев.

Базовый сценарий предполагает, что домой приедут около 1,6 млн украинцев. В то же время за рубежом, без учета России и Беларуси, останутся примерно 2,7 млн человек. Если события будут развиваться по пессимистическому сценарию, в Украину вернутся только 1,3 млн беженцев, а за рубежом останутся около 3 млн украинцев. Оптимистический сценарий предусматривает возвращение 2,2 млн человек, тогда как за пределами страны останутся 2,1 млн беженцев.

Расчеты базируются на том, насколько искренними могут быть заявленные намерения людей вернуться. При оптимистическом сценарии считается, что все, кто "точно планирует" возвращение, действительно это сделают. При базовом сценарии такая вероятность снижается до 80%, а при пессимистическом — до 60%

Что влияет на решение украинских беженцев вернуться

Исследование ЦЭС показывает, что желание украинских беженцев вернуться домой зависит не только от безопасности или продолжительности войны. На это решение влияют:

возраст;

пол;

семья;

доходы;

связь с Украиной.

Регрессионный анализ свидетельствует о том, что мужчины и молодежь до 35 лет менее склонны к возвращению. Так же меньше желания возвращаться имеют беженцы с детьми до 18 лет. Для таких семей решение часто осложняется тем, что дети уже учатся за границей и постепенно адаптируются к новой среде.

Важно

До €10 000 на семью: одна из стран ЕС будет платить украинцам за возвращение в Украину

В то же время наличие партнера в Украине существенно усиливает намерения вернуться. По оценкам исследователей, у таких беженцев вероятность возвращения возрастает как минимум вдвое.

Важную роль играет и материальное положение. Украинцы, которые имели более высокий доход до выезда из Украины, чаще рассматривают возможность возвращения. Зато те, кто уже имеет неплохие финансовые поступления за рубежом, менее склонны возвращаться домой.

Сильная связь с Украиной также повышает шансы на возвращение. Беженцы, которые переводят средства близким в Украине, чаще хотят вернуться. Так же и с теми, кто продолжает учиться или работать дистанционно в украинских заведениях.

Невозвращение беженцев может стоить Украине до 10% ВВП

В ЦЭС оценили экономические потери от невозвращения украинских беженцев по трем сценариям: оптимистическому, среднему и пессимистическому. Расчеты базируются на двух подходах: уменьшении потребления внутри страны и сокращении производства из-за нехватки рабочей силы.

Важно

Украина потратила 40% ВВП на ВСУ и вышла на первые места в мире: какая ситуация у РФ, — SIPRI

В зависимости от сценария потери потребления от невозвращения мигрантов могут составить от 2,3% до 3,4% довоенного ВВП Украины. Если брать за основу данные за 2023 год, показатели выше: от 4,9% при оптимистическом сценарии до 7,1% при пессимистическом.

Отдельно были рассчитаны потери от сокращения рабочей силы. Речь идет об украинцах, которые сейчас работают за рубежом и не планируют возвращаться. По этому методу годовые потери могут достигать от 5,5% до 8,1% довоенного ВВП или от 6,5% до 9,5% ВВП 2023 года.

Важно

"Нарисовано черными красками": эксперт ответил, грозит ли Украине засилье трудовых мигрантов

Итак, краткосрочные экономические потери от невозвращения украинских беженцев постепенно растут. В зависимости от метода расчета и сценария они могут составлять от 2% ВВП при оптимистическом сценарии до почти 10% ВВП при пессимистическом.

Долгосрочные последствия оценить сложнее, особенно если за границей останутся дети-беженцы. Но риски для украинского рынка труда и демографии усиливаются чем дольше беженцы из Украины живут за рубежом.

Ранее Фокус писал, что в Германии ужесточили правила получения социальной помощи. Беженцы из Украины могут потерять выплаты из-за отказа от работы.