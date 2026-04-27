Украина потратила 40% ВВП на ВСУ и вышла на первые места в мире: какая ситуация у РФ, — SIPRI

Украина заняла седьмое место в глобальном рейтинге расходов на оборону, потратив рекордную 40% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборонные нужды, установили аналитики. Мировые расходы достигли исторического рекорда, при этом у Соединенных Штатов Америки они уменьшились, а у Китая выросли. Какие расходы Российской Федерации и какие тренды расходов на оборону?

В 2025 году Российская Федерация потратила на армию 190 млрд долл. и это число составляет 7,5% ее ВВП, говорится в инфографике Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). При этом российские расходы вдвое превышают средства Украины, которые идут на поддержку войска. При этом в 2025 году Москва увеличила расходы на 7,5% ВВП, а Киев — на 20%. Тем временем аналитики опубликовали материал о мировых трендах и выяснили, что больше всего начали тратить страны Европы и Азии. Среди топ 10 — сразу две страны-партнеры Украины.

На основе отрытых данных аналитики создали инфографику с рейтингом военных расходов государств мира. Видим, что Украина оказалась на седьмом месте.

Как распределились места в топ 10:

1 место — 954 млрд долл. в США;

2 место — 336 млрд долл. Китай;

3 место — 190 млрд долл. РФ;

4 место — 114 млрд долл. Германия;

5 место — 92,1 млрд долл. Индия;

6 место — 89 млрд долл. Британия;

7 место — 84,1 млрд долл. Украина;

8 место — 83,2 млрд долл. Саудовская Аравия;

9 место — 68 млрд долл. Франция;

10 место — 62,2 млрд долл. Япония.

Можно добавить бюджетные расходы на оборону стран топ 10, которые являются партнерами Украины. Суммарный результат Германии, Великобритании, Франции и Японии — 333,2 млрд долл. Если учесть Украину, то имеем 417,3 млрд долл. Видим, что если бы все эти расходы шли на помощь украинцам, то оборонный бюджет ВСУ вдвое превысил бы возможности РФ вести войну.

Военные расходы Украины — бюджет ВСУ на седьмом месте в мире в 2025 году Фото: sipri.org

Институт SIPRI зафиксировал, что равные расходы на оборону составляют 2,5% мирового ВВП и поднялись до 2887 млрд долл. и это "исторический максимум". Также уточняется, что две трети расходов (58%) — это деньги суммарно топ 5 стран: США, Китая, РФ, Германии и Индии. Отмечается, что в 2025 году бюджет Пентагона уменьшился на 7,5% — то есть почти на триллион долларов (954 млрд). Американцы вкладывались в ядерное и конвенционное оружие, но полностью отменили помощь Украине, указано в отчете. Между тем у Пекина ситуация противоположная: рост на 7,4%, но сумма на треть меньше — на 336 млрд долл. Данные аналитиков также показали, что расходы Израиля — 48,3 млрд долл. (11 место), а Ирана, с которым не могут справиться израильтяне и американцы, — 7,4 млрд долл. (40 место, разница в шесть и 129 раз соответственно).

"Учитывая масштаб текущих кризисов, а также долгосрочные целевые показатели военных расходов многих государств, этот рост, вероятно, продолжится до 2026 года и далее", — привели на портале оценку аналитика Сяо Лян (Гонконг) из SIPRI.

Военные расходы Украины — детали

Отметим, Фокус писал о расходах Украины на оружие и войска. Например, в декабре 2025 года во время принятия государственного бюджета стало известно о росте расходов на оборону: прирост на 6% до 2,8 трлн грн. Между тем весной украинские чиновники анонсировали государственный заказ на собственные установки противовоздушной обороны. Как заявил президент Владимир Зеленский, речь идет об украинских ЗРК и зенитных ракетах.

Напоминаем, 12 марта глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов рассказал о процессе производства и восстановления украинских ракет ПВО.