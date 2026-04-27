Україна витратила 40% ВВП на ЗСУ і вийшла на перші місця у світі: яка ситуація у РФ, — SIPRI

Україна посіла сьоме місце у глобальному рейтингу витрат на оборону, витративши рекордну 40% валового внутрішнього продукту (ВВП) на обороні потреби, встановили аналітики. Світові витрати досягнули історичного рекорду, при цьому у Сполучених Штатів Америки вони зменшились, а у Китаю зросли. Які витрати Російської Федерації та які тренди витрат на оборону?

У 2025 році Російська Федерація витратила на армію 190 млрд дол., і це число становить 7,5% її ВВП, ідеться в інфографіці Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI). При цьому російські витрати удвічі перевищують кошти Україні, які ідуть на підтримку війська. При цьому у 2025 році Москва збільшила витрати на 7,5% ВВП, а Київ — на 20%. Тим часом аналітики опублікували матеріал про світові тренди й з'ясували, що найбільше почали витрачати країни Європи та Азії. Серед топ 10 — відразу дві країни-партнери України.

На основі відритих даних аналітики створили інфографіку з рейтингом військових витрат держав світу. Бачимо, що Україна опинилась на сьомому місці.

Як розподілились місця у топ 10:

1 місце — 954 млрд дол. у США;

2 місце — 336 млрд дол. Китай;

3 місце — 190 млрд дол. РФ;

4 місце — 114 млрд дол. Німеччина;

5 місце — 92,1 млрд дол. Індія;

6 місце — 89 млрд дол. Британія;

7 місце — 84,1 млрд дол. Україна;

8 місце — 83,2 млрд дол. Саудівська Аравія;

9 місце — 68 млрд дол. Франція;

10 місце — 62,2 млрд дол. Японія.

Можна додати бюджетні видатки на оборону країн топ 10, які є партнерами України. Сумарний результат Німеччини, Британії, Франції та Японії — 333,2 млрд дол. Якщо врахувати Україну, то маємо 417,3 млрд дол. Бачимо, що якби усі ці витрати йшли на допомогу українцям, то оборонний бюджет ЗСУ удвічі перевищив би можливості РФ вести війну.

Військові витрати України — бюджет ЗСУ на сьомому місці у світу у 2025 троці Фото: sipri.org

Інститут SIPRI зафіксував, що рівні витрати на оборону становлять 2,5% світового ВВП та піднялись до 2887 млрд дол., і це є "історичний максимум". Також уточнюється, що дві третини витрат (58%) — це гроші сумарно топ 5 країн: США, Китаю, РФ, Німеччини та Індії. Зауважується, що у 2025 році бюджет Пентагону зменшився на 7,5% — тобто на майже трильйон доларів (954 млрд). Американці вкладались у ядерну та конвенційну зброю, але повністю скасували допомогу Україні, вказано у звіті. Тим часом у Пекіна ситуація протилежна: зростання на 7,4%, але сума на третину менша — на 336 млрд дол. Дані аналітиків також показали, що витрати Ізраїлю — 48,3 млрд дол.(11 місце), а Ірану, з яким не можуть впоратись ізраїльтяни та американці, — 7,4 млрд дол. (40 місце, різниця у шість та 129 разів відповідно).

"Враховуючи масштаб поточних криз, а також довгострокові цільові показники військових витрат багатьох держав, це зростання, ймовірно, продовжиться до 2026 року і далі", — навели на порталі оцінку аналітика Сяо Лян (Гонконг) з SIPRI.

Військові витрати України — деталі

Зазначимо, Фокус писав про витрати України на зброю та військо. Наприклад, у грудні 2025 року під час приймання державного бюджету стало відомо про зростання видатків на оборону: приріст на 6% до 2,8 трлн грн. Тим часом весною українські урядовці анонсували державне замовлення на власні установки протиповітряної оборони. Як заявив президент Володимир Зеленський, ідеться про українські ЗРК та зенітні ракети.

