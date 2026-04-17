"Стратегічне завдання": Україна планує виробляти власні системи і ракети ППО, — Зеленський

Україна розглядає можливість запуску власного виробництва систем протиповітряної оборони у співпраці з міжнародними партнерами, повідомив у Telegram Володимир Зеленський 17 квітня, коментуючи поточну безпекову ситуацію та виклики з постачанням озброєння.

"Через війну в Ірані є ризики для постачання зброї в Україну — і дякую всім партнерам, які готові допомагати та шукати — як це виправити. Німеччина, Норвегія, Італія, Нідерланди – зараз Швеція в Україні — візити цього тижня були саме про це – щоб ми весною, літом могли зберігати стійкість України, силу України, щоб у Росії не було спокуси думати, що зростання нафтових цін та нестабільність у світі може Росії чимось допомогти у війні", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що щодня на політичному та військовому рівнях триває комунікація з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони. Зокрема, Україна активно шукає рішення у сфері протидії балістичним загрозам. Зеленський зазначив, що країна поступово рухається до умов, за яких зможе разом із партнерами виробляти всі необхідні елементи ППО — від систем до ракет.

"Це серйозне стратегічне завдання для України — реальне завдання, яке гарантуватиме захист на десятиліття. Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, — пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це і промислова база, — це ключові речі", — зазначив президент.

Нагадаємо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про перше успішне застосування приватної ППО. Вона збила російський реактивний дрон Shahed у Харківській області. Йдеться про автоматизовану установку, здатну перехоплювати цілі на швидкості понад 400 км/год.

Раніше ми також інформували, що військовий експерт Олексій Гетьман пояснив, що Україна змушена економити ракети для систем ППО через їх обмежену кількість. За його словами, під час атак росіяни використовують крилаті ракети як приманки, після чого завдають ударів балістикою, що ускладнює захист.