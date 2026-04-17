Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" РФ: летів швидше 400 км/год, — Федоров (відео)

Дрон-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації вперше був збитий туреллю приватного засобу протиповітряної оборони, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Посадовець опублікував відео роботи установки, яку презентували публіці менше місяця тому.

Група ППО працювала у Харківській області, написав Федоров. Міністр оборони додав, що такі приватні групи працюватимуть на 19 підприємствах та захищатимуть критичну інфраструктуру.

На відео бачимо, як автоматизована установка виявляє повітряну ціль — російський дрон "Шахед", та фіксує цілевказувач: після з'являється надпис, що ціль збито". Надпис з'являється у кадрі п'ять разів і, ймовірно, саме стільки звичайних дронів збила приватна ППО. Останній, шостий БпЛА РФ, — реактивний: його також знешкоджують. На записі також видно, як установка "проводжає" до землі збиті літаючі апарати. При цьому один з них упав досить близько від українського засобу ураження. Федоров наголосив, що ЗС РФ все більше запускатиме реактивних "Шахедів", тому важливо масштабувати досвід.

"Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення. Мета проєкту — швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи", — ідеться у дописі.

Приватна ППО — деталі

Зазначимо, вперше турель приватної ППО з'явилась серед дописів Федорова у березні 2026 року. Міністр повідомив, що установка успішно збила "Шахед" над Харковом. На відео, опублікованому посадовцем, фігурувала роботизована турель Skу Sentinel з системою штучного інтелекту, яка захопила та знищила російський безпілотник.

Нагадуємо, 14 квітня аналітик порталу "Мілітарний" попередив про зростання кількості реактивних "Шахедів" та припустив, у що можуть перетворитись дрони-перехоплювачі, щоб наздогнати ціль на швидкості 800 км/год.