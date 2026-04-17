Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" РФ: летел быстрее 400 км/ч, — Федоров (видео)

Дрон-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации впервые был сбит турелью частного средства противовоздушной обороны, сообщил министр обороны Михаил Федоров. Чиновник опубликовал видео работы установки, которую презентовали публике меньше месяца назад.

Группа ПВО работала в Харьковской области, написал Федоров. Министр обороны добавил, что такие частные группы будут работать на 19 предприятиях и защищать критическую инфраструктуру.

На видео видим, как автоматизированная установка обнаруживает воздушную цель — российский дрон "Шахед", и фиксирует целеуказатель: после появляется надпись, что цель сбита". Надпись появляется в кадре пять раз и, вероятно, именно столько обычных дронов сбила частная ПВО. Последний, шестой БпЛА РФ, — реактивный: его также обезвреживают. На записи также видно, как установка "провожает" до земли сбитые летающие аппараты. При этом один из них упал достаточно близко от украинского средства поражения. Федоров отметил, что ВС РФ все больше будет запускать реактивных "Шахедов", поэтому важно масштабировать опыт.

"Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов — более быстрых и сложных для перехвата. Цель проекта — быстро масштабировать способности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения", — говорится в сообщении.

Частная ППО — детали

Отметим, впервые турель частной ПВО появилась среди сообщений Федорова в марте 2026 года. Министр сообщил, что установка успешно сбила "Шахед" над Харьковом. На видео, опубликованном чиновником, фигурировала роботизированная турель Skу Sentinel с системой искусственного интеллекта, которая захватила и уничтожила российский беспилотник.

