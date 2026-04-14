Как будут сбивать реактивные "Шахеды" со скоростью 800 км/ч: Shahed-238 против перехватчиков

Реактивные дроны-камикадзе Shahed-238 ("Герань-3") Вооруженных сил Российской Федерации только 10 раз фигурировали на видео с кадрами сбивания, рассказали на портале "Милитарный". При этом видео показали, что украинские винтовые перехватчики способны справиться с реактивной тягой, которая разгоняет российские дроны до 600-800 км/ч. Готовятся ли производители к новым вызовам и справятся ли они в случае, если в воздушных атаках РФ станет еще больше БпЛА на большей скорости?

Аналитическая группа Andrew Perpetua собрала данные о 22054 случаях, когда перехватчики ВСУ сбивали российские дроны, причем из них 1257 были обычными "Шахедами", а десять — реактивные "Герань-3", говорится в материале OSINTера с ником "Артем П.". Аналитик отыскал все десять эпизодов, которые фигурировали на видео из соцсетей, и объяснил, что на них фигурируют четыре основных типа дронов-перехватчиков — Sting, P1-SUN, Merops и Chaklun. Уточняется, что пока случаев сбития реактивных "Шахедов" — всего лишь полпроцента. Впрочем, по мнению OSINTера, этот процент будет расти, и поэтому возникает вопрос, смогут ли имеющиеся перехватчики справиться с новыми угрозами. Выяснилось, что пока имеющихся возможностей достаточно, но все может измениться, когда речь пойдет о 800 км/ч.

Відео дня

Аналитик пояснил, что перехватчики показали сбитие российских реактивных дронов, которые двигались на скорости до 500 км/ч. Но на нынешнем этапе Минобороны обратилось к производителям, чтобы они готовили новые варианты, поскольку условные "Герани-3" будут и дальше ускоряться. В то же время, отмечается, что на скоростях 800 км/ч может произойти "качественная трансформация". С одной стороны, "Шахед" превратится в ракету-дрон или крылатую ракету. В ответ перехватчик должен стать условным "зенитно-ракетным комплексом", которым обычно сбивают такого типа цели.

В статье подытожили, что производители работают над задачами, поставленными Минобороны (улучшение перехватчиков с сохранением низкой цены). Не ясно, есть ли наработки для превращения существующих аппаратов в нечто похожее на ЗРК.

Перехватчики ВСУ — детали

Фокус и милитарные порталы писали об основных характеристиках дронов-камикадзе РФ и перехватчиков ВСУ. Если собрать открытые данные в таблицу, то видим, что реактивные "Шахеды" можно догнать, пока они идут на крейсерской скорости: возможности перехватчиков это позволяют. Кроме того, такие удары эффективнее еще и потому, что цена условной "Герани-3" на один-два порядка больше цены аппарата, которым ее сбивают (200 тыс. долл. против 1-15 тыс. долл.).

Перехватчики ВСУ — сравнительная таблица с "Шахедами" Фото: Фокус

Отметим, в начале марта, когда началась война в Иране, президент Украины предложил странам Персидского залива украинскую технологию сбивания иранских "Шахедов". После этого западные аналитики обратили внимание на шесть моделей дронов-перехватчиков и сравнили их стоимость и возможности с дорогостоящими ракетами PAC3 ЗРК Patriot, которые защищали важные объекты.

Напоминаем, 14 апреля Фокус рассказал об основных характеристиках украинского ЗРК "Коралл", которая может достать в том числе и "Шахеды".