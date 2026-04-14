Як збиватимуть реактивні "Шахеди" з швидкістю 800 км/год: Shahed-238 проти перехоплювачів

Реактивні дрони-камікадзе Shahed-238 ("Герань-3") Збройних сил Російської Федерації лише 10 разів фігурували на відео з кадрами збиття, розповіли на порталі "Мілітарний". При цьому відео показали, що українські гвинтові перехоплювачі здатні впоратись з реактивною тягою, яка розганяє російські дрони до 600-800 км/год. Чи готуються виробники до нових викликів та чи впораються вони у випадку, якщо у повітряних атаках РФ стане ще більше БпЛА на більшій швидкості?

Аналітична група Andrew Perpetua зібрала дані про 22054 випадок, коли перехоплювачі ЗСУ збивали російські дрони, при чому з них 1257 були звичайними "Шахедами", а десять — реактивні "Герань-3", ідеться у матеріалі OSINTера з ніком "Артем П.". Аналітик відшукав усі десять епізодів, які фігурували на відео з соцмереж, та пояснив, що на них фігурують чотири основні типи дронів-перехоплювачів — Sting, P1-SUN, Merops та Chaklun. Уточнюється, що наразі випадків збиття реактивних "Шахедів" — всього лише пів відсотка. Втім, на думку OSINTера, цей відсоток зростатиме, і тому виникає питання, чи зможуть наявні перехоплювачі впоратись з новими загрозами. З'ясувалось, що поки наявних можливостей достатньо, але все може змінитись, коли ітиметься про 800 км/год.

Аналітик пояснив, що перехоплювачі показали збиття російських реактивних дронів, які рухались на швидкості до 500 км/год. Але на нинішньому етапі Міноборони звернулось до виробників, щоб вони готували нові варіанти, оскільки умовні "Герані-3" будуть і далі прискорюватись. Водночас, зауважується, що на швидкостях 800 км/год може статись "якісна трансформація". З одного боку, "Шахед" перетвориться на ракету-дрон чи крилату ракету. У відповідь перехоплювач має стати умовним "зенітно-ракетним комплексом", яким зазвичай збивають такого типу цілі.

У статті підсумували, що виробники працюють над завданнями, поставленими Міноборони (покращення перехоплювачів із збереженням низької ціни). Не ясно, чи є напрацювання задля перетворення наявних апаратів у щось схоже на ЗРК.

Перехоплювачі ЗСУ — деталі

Фокус та мілітарні портали писали про основні характеристики дронів-камікадзе РФ та перехоплювачів ЗСУ. Якщо зібрати відкриті дані у таблицю, то бачимо, що реактивні "Шахеди" можна наздогнати, поки вони ідуть на крейсерській швидкості: можливості перехоплювачів це дозволяють. Крім того, такі удари ефективніше ще й тому, що ціна умовної "Герані-3" на один-два порядки більша за ціну апарата, яким її збивають (200 тис. дол. проти 1-15 тис. дол.).

Перехоплювачі ЗСУ — порівняльна таблиця з "Шахедами" Фото: Фокус

Зазначимо, на початку березня, коли почалась війна в Ірані, президент України запропонував країнам Перської затоки українську технологію збиття іранських "Шахедів". Після цього західні аналітики звернули увагу на шість моделей дронів-перехоплювачів та порівняли їхню вартість та можливості з дороговартісними ракетами PAC3 ЗРК Patriot, які захищали важливі об'єкти.

Нагадуємо, 14 квітня Фокус розповів про основні характеристики українського ЗРК "Корал", яка може дістати у тому числі й "Шахеди".