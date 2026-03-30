Первая частная группа ПВО сбила "Шахед" над Харьковом: работает турель Ѕку Sentinel с ИИ (видео)

Частная мобильная группа противовоздушной обороны показали первые боевые результаты по сбиванию "Шахедов" над Харьковом, рассказал министр обороны Михаил Федоров. На видео с кадрами работы фигурирует роботизированная турель Skу Sentinel, которая с помощью искусственного интеллекта захватила и уничтожила цель. Чем интересен способ защиты неба и какие особенности новой установки?

Новейшую группу ПВО, которая работает на Skу Sentinel, испытали в Харьковской области и она успешно сбила ударный дрон "Шахед" и разведывательный дрон Zala ВС РФ, говорится в заметке чиновника в Telegram-канале. Группу уже интегрировали в систему управления Воздушных сил ВСУ и она уже выполняет боевые задачи, защищая объекты критической инфраструктуры. Кроме того, впереди ожидается появление еще 13 групп ПВО, которые создали частные компании.

Министр пояснил, что Минобороны упростило ряд процедур и новые компании смогут присоединиться к инициативе "частной ПВО". На сегодня мобильные группы еще 13 компаний находятся на разных стадиях подготовки и вскоре присоединятся к защите важных объектов, говорится в заметке Федорова. Благодаря появлению таких групп уменьшится нагрузка на фронтовые подразделения и их, ко всему, легко масштабировать, написал он.

"Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитектуры защиты неба", — заявил министр.

Федоров опубликовал кадры работы установки Ѕку Sentinel, которую использует мобильная частная группа ПВО: не ясно, будут ли другие группы использовать такую же зенитную турель или другую.

Заметим, в марте 2026 года на портале "Наши деньги" рассказали, что Черниговскую область также планируют защитить с помощью турели Ѕку Sentinel, которую отнесли к "частной ПВО". Ориентировочная стоимость установок — за две заплатят 15 млн грн: дата поставки — лето 2026 года.

Между тем платформа United24 рассказывала о турели Ѕку Sentinel летом 2025 года. На фото и видео с места событий — установка, которая стреляет из крупнокалиберного пулемета, подсвечивает цель лазером в ночную пору. На мониторе видим, как она захватывает цели российский "Шахед", затем цель ведет ИИ и через мгновение сбивает.

Ориентировочные технические характеристики Ѕку Sentinel

дальность — до 2 км;

оружие — пулемет M2 Browning калибр 12,7 мм, скорострельность 500 выстрелов в минуту;

угол вращения — 360 градусов, без участия человека, но под руководством ИИ и при подключении к радарам Сил обороны.

Принцип работы роботизированного комплекса заключается в том, что его нужно синхронизировать по радарам ПВО ВСУ и вывезти на боевые позиции. После этого начинает работать ИИ: когда появляется цель, турель автоматически самостоятельно разворачивается, отыскивает объект и осуществляет выстрелы. Установку можно пристроить на машину или установить на земле и она не будет нуждаться в людях для работы.

