Перша приватна група ППО збила "Шахед" над Харковом: працювала турель Skу Sentinel з ШІ (відео)

Приватна мобільна група протиповітряної оборони показали перші бойові результати зі збиття "Шахедів" над Харковом, розповів міністр оборони Михайло Федоров. На відео з кадрами роботи фігурує роботизована турель Skу Sentinel, яка за допомогою штучного інтелекту захопили та знищила ціль. Чим цікавий спосіб захисту неба та які особливості нової установки?

Новітню групу ППО, яка працює на Skу Sentinel, випробували у Харківській області й вона успішно збила ударний дрон "Шахед" та розвідуваний дрон Zala ЗС РФ, ідеться у дописі посадовця у Telegram-каналі. Групу вже інтегрували у систему управління Повітряних сил ЗСУ і вона вже виконує бойові завдання, захищаючи об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, попереду очікують появи ще 13 груп ППО, які створили приватні компанії.

Міністр пояснив, що Міноборони спростило низку процедур і нові компанії зможуть долучитись до ініціативи "приватної ППО". На сьогодні мобільні групи ще 13 компаній перебувають на різних стадіях підготовки і незабаром долучаться до захисту важливих об'єктів, ідеться у дописі Федорова. Завдяки появі таких груп зменшиться навантаження на фронтові підрозділи і їх, до всього, легко масштабувати, написав він.

"Відкриваємо ринок ППО, створюємо конкуренцію: бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури захисту неба", — заявив міністр.

Федоров опублікував кадри роботи установки Skу Sentinel, яку використовує мобільна приватна група ППО: не ясно, інші групи використовуватимуть таку ж зенітну турель, чи іншу.

ППО Україн — чим цікава турель Skу Sentinel

Зауважмо, у березні 2026 року на порталі "Наші гроші" розповіли, що Чернігівську область також планують захистити за допомогою турелі Skу Sentinel, яку віднесли до "приватної ППО". Орієнтовна вартість установок — за дві заплатять 15 млн грн: дата постачання — літо 2026 року.

Тим часом платформа United24 розповідала про турель Skу Sentinel влітку 2025 року. На фото та відео з місця подій — установка, яка стріляє з крупнокаліберного кулемета, підсвічує ціль лазером в нічну пору. На моніторі бачимо, як вона захоплює цілі російський "Шахед", потім ціль веде ШІ і за мить збиває.

Орієнтовні технічні характеристики Skу Sentinel

дальність — до 2 км;

зброя — кулемет M2 Browning калібр 12,7 мм, скорострільність 500 пострілів за хвилину;

кут обертання — 360 градусів, без участі людини, але під керівництвом ШІ та за підключення до радарів Сил оборони.

Принцип роботи роботизованого комплексу полягає у тому, що його потрібно синхронізувати за радарами ППО ЗСУ та вивезти на бойові позиції. Після цього починає працювати ШІ: коли з'являється ціль, турель автоматично самостійно розвертається, відшукує об'єкт та здійснює постріли. Установку можна прилаштувати на машину чи встановити на землі й вона не потребуватиме людей для роботи.

Новина доповнюється…