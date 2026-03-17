Украина наращивает "зоопарк" ПВО для защиты от баллистики РФ: перехватчики в обмен на PAC3

С 2022 года Украина получила различные системы противовоздушной обороны от партнеров, включая Patriot и SAMP/T, способными сбивать баллистические ракеты РФ. Дефицит ракет, производственные ограничения и политические проблемы сдерживают их эффективность. Удастся ли Украине обеспечить надежную защиту от новых ракетных ударов в 2026 году, поделившись с миром перехватчиками "Шахедов"?

С начала большой войны в 2022 году Украина получила от партнеров различные виды средств ПВО, которые сбивают различные виды средств поражения ВС РФ. При этом до конца 2024 года военная техника поступала как помощь от партнеров: в первую очередь, от США, которые выделили за три года около 100 млрд долл. и от партнеров по Контактной группе "Рамштайн". ВСУ интегрируют все комплексы в многоэшелонированную систему, чтобы минимизировать потери и обеспечить стратегическую защиту ключевых объектов. При этом, на фоне новых мировых угроз из-за войны на Ближнем Востоке у Украины появилась возможность обменять свой опыт на защиту от баллистики РФ. Фокус собрал информацию о возможности условного обмена перехватчиков "Шахедов" и Patriot.

Відео дня

Система ПВО — какая защита от ракет ВС РФ

Аналитики портала Defense Express собрали информацию о большинстве средств ПВО, которые получила Украина: от IRIS-T и NASAMS до Avenger, Vampire и Piorun/ Это многообразие Фокус назвал бы "зоопарком", поскольку установки прибыли из разных стран мира (США, Франция, Италия, Нидерланды, Дания, Польша и т.д.), играют разную роль в многоэшелонированной системе ПВО (имеют разную дальность и высоту поражения), ко всему — пусковые на земле (колесные или гусеничные) или летают в небе (самолеты F-16, Mirage-2000). В этом "зоопарке" есть только две установки, которые сбивают баллистические ракеты ВС РФ:

ЗРК SAMP/T — производства Франции и Италии (Eurosam, совместно Thales и MBDA), дальность до 100-150 км, высота до 30 км, цена батареи 700 млн долл., цена ракеты Aster 30 2-3 млн долл.

Во время заседаний группы "Рамштайн" в течение первых лет войны партнеры отыскивали все новые возможности для предоставления ЗРК и ракет, но после появления Дональда Трампа в Белом доме ситуация изменилась. При этом ситуация зависит не только от позиции Трампа, но и от действий РФ, которая усиливает ракетно-дронные атаки на Украину, от действий партнеров в ЕС и мире (дают деньги на программу PURL на покупку оружия в США) и от геополитической ситуации (из-за новой войны в Иране). Какова ситуация с противобаллистическими системами ПВО в марте 2026 года?

Какие проблемы с Patriot и SAMP/T

Украина получила от партнеров около 10 батарей Patriot и три SAMP/T (по состоянию на осень 2025 года). Проблемы с обеими установками ПВО связаны с политическими событиями и возможностями производителей.

Проблемы с Patriot

В марте 2026 года в Европе сообщили, что исчерпали запасы батарей, которые могут предоставить украинцам для защиты от баллистики россиян.

Возможны задержки с финансированием противоракет, которые покупаются в США. В частности, в январе 2026 года состоялся массированный баллистический удар, а установки Patriot стояли пустые из-за отсутствия PAC3 по программе PURL.

Дефицит ракет PAC3 для сбивания баллистики, поскольку во время первой недели войны в Иране на Ближнем Востоке использовали двух-трехлетние возможности компании-производителя — запустили 1000 ракет за неделю, а изготавливают до 600 ракет в год. При этом на Defense Express подсчитали, что Украине нужно от 60 ракет (при текущем количестве баллистики ВС РФ).

Проблемы с SAMP/T

Медленные темпы производства батарей SAMP/T и недостаточное количество для того, чтобы передать Украине. ВСУ получили две батареи (шесть пусковых установок и вспомогательные машины), тогда как Франция имела 10 батарей, а Италия — пять. Указанное количество (ориентировочно) изготовили с 2011 года, то есть возможные мощности производства — по 1-3 в год: планы Франции — "плюс" восемь до 2030 года ("плюс" 12 до 2035), Италии — "плюс" 10. Между тем как Украине нужно около 50 ЗРК для покрытия важнейших объектов, заявил Зеленский.

В марте стало известно о разговоре президента Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Тема разговора — возможность испытаний обновленных ЗРК SAMP/T NG в условиях российско-украинской войны. При этом речь шла именно об "альтернативе для Украины в контексте противовоздушной обороны" и о том, что комплексы будут сбивать именно баллистику. Заметим, что аналитики писали, что SAMP/T действительно может сбивать баллистику, но есть проблема с ракетами и программным обеспечением в боевых условиях.

"Если нам с французами удастся и мы сможем сбить баллистические ракеты, это первая такая альтернатива. И, конечно, мы с Эммануэлем соглашаемся, что Украина будет первой в этой очереди", — сказал Зеленский во время встречи с медиа.

Еще один вопрос — количество ракет Aster для SAMP/T. В 2025 году производилось до 100 ед., а планы до 2028 года — до 300 ракет в год.

Перехватчики ВСУ и война в Иране — обмен на Patriot

После начала войны в Иране президент Зеленский заявил, что Украина может поделиться технологиями сбивания "Шахедов", которые наработали в течение четырех лет войны. Речь шла прежде всего о группе экспертов и военных, которые бы прибыли на Ближний Восток и наладили систему обороны. Ко всему, шла речь даже о закупке или совместном производстве перехватчиков. Зеленский отметил, что Украина готова помочь и было бы неплохо, если бы взамен Запад предоставил средства для борьбы с Patriot. Глава государства не детализировал, идет ли речь о предоставлении дополнительных ЗРК, или о новой партии ракет PAC3, или о предоставлении разрешения и технологий на локализованное производство.

Фокус писал о моделях дронов-перехватчиков, которые могут защитить страны Ближнего Востока и военные базы США от "Шахедов". Западные аналитики отыскали 17 наименований, но в комментариях медиа упоминаются четыре — Sting (компания-производитель "Дикие шершни" заявила, что предложений не было), Octopus-100, P1-SUN. Представители Ближнего Востока прибыли в Киев, вероятно, заинтересовавшись перехватчиками, но владелец Patriot президент США заявил, что американцы справятся самостоятельно.

Эксперты и обозреватели об обмене перехватчиков на Patriot

Фокус отыскал комментарии военных обозревателей и экспертов о возможности обмена перехватчиков на Patriot. Например, Анатолий Храпчинский в интервью медиа "24 канал" заверил, что обмен не ослабит систему ПВО Украины и может помочь получить новые установки Patriot и ракеты PAC3. При этом ракеты могут покупать страны Ближнего Востока, которые присоединятся к программе PURL. Ко всему, деньги можно было бы использовать, с одной стороны, на получение европейских SAMP/T, с другой — на реинвестирование в украинский ВПК.

Между тем аналитики портала Defense Express Олег Катков объяснил, что именно может предоставить Украина. По его словам, речь идет о налаживании системы обороны от "Шахедов", поскольку на сегодня только украинцы знают, условно, сколько мобильных огневых групп нужно для перехвата. При этом эксперт "скептичен" относительно того, что Украина получит "быструю пользу", говорится в статье DW. По мнению Каткова, с одной стороны, Ближнему Востоку нужны срочное решение, но речь идет о политическом вопросе, который будет решаться медленно. В то же время директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос объяснил DW, что рассматривает идею Зеленского как "тонкий дипломатический ход" на будущее, а не реальный обмен.

Стоит ли обмениваться?

Днем 17 марта президент Зеленский заявил, что до конца 2026 года РФ надеется нарастить до 1000 количество дронов в воздушных атаках на Украину. Если учесть, что таких атак происходит 4-6 в месяц, то может идти речь об изготовлении 4-6 тыс. условных "Шахедов" на предприятиях ВПК РФ по 30-50 тыс. долл. за каждый. Для сбития нужно 2-3 перехватчика на БпЛА РФ, отметил Зеленский. При этом он отметил, что Кремль начал уменьшать изготовление ракет для ударов по Украине, и вместо этого сосредоточится на производстве беспилотников. Из выступления Зеленского не ясно, речь идет о баллистических или о крылатых ракетах ВС РФ, и о каком проценте падения производства идет речь.

Отметим, во время последнего массированного удара ВС РФ по Украине ударили почти 50 воздушных средств поражения из которых более 400 были дронами различных типов, а остальные — баллистика, крылатые ракеты и авиаракеты. Воздушные силы сообщили о сбитии более 400 целей, но произошли попадания: взрывалось в Киевской, Запорожской областях и на юге.

Напоминаем, 16 марта стало известно о зенитных ракетах, которые изготавливаются в Украине для имеющихся ЗРК. Между тем главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал о деталях переделки зенитных ракет С-300 на новую украинскую баллистику FP-7.