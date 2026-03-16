Баллистика FP-7 готова к ударам по РФ: почему похожа на ATACMS на 300 км, — Штилерман (видео)

Украинская баллистическая ракета FP-7 создана на основе советской ракеты противовоздушной обороны С-400, рассказал главный конструктор компании-производителя Денис Штилерман. Через месяц после кадров первых успешных пусков баллистика, похожая на американский ATACMS, полетит на 300 км к цели на территории Российской Федерации. Чем отличают украинские FP-7 от ATACMS и на каком этапе процесс разработки?

Ракета FP-7 создана на основе ракеты 48Н6 для ЗРК С-400, сказал Штилерман в интервью медиа "24 канал". При этом все компоненты средства поражения компания производит самостоятельно и единственное, что заказывается, это боевая часть. Цена — вдвое меньше, чем у американской ракеты ATACMS (1-1,7 млн долл., тогда FP-7 — около 500-800 тыс. долл.). Главный конструктор уточнил, что ракету сначала планировали использовать как средство ПВО для С-300/С-400. Впрочем, была проблема с головками самонаведения (ГСН), поэтому решили сделать баллистическую ракету, которая летит, в зависимости от боевой части, на расстояние до 300 км. По его словам, сейчас работают над тем, чтобы самостоятельно изготавливать ГСН и "интегрировать в существующие европейские радары".

Ракета FP-7 — комментарий Штилермана

Представитель Fire Point пояснил, что на сегодня уже провели "горячий пуск" и готовы перейти к тестовым испытаниям по военным целям на территории РФ. FP-7 запускается с прицепной мобильной платформы. Пока речь идет о пусковых для одной ракеты, но в будущем будут делать по 2-4 ракеты в контейнере. Штилерман, среди прочего, уточнил, что FP-7, как и FP-5 "Фламинго", кодифицированы в Минобороны Украины как ракеты-дроны. По его словам, выбрали такое решение, поскольку так упрощаются бюрократические процедуры.

Чем баллистическая ракета FP-7 Украины отличается от баллистической ракеты ATACMS, которая запускается с M142 HIMARS и M270 MLRS:

FP-7 имеет вдвое меньшую цену (ориентировочно до 800 тыс. долл.) и имеет большую боевую часть;

больше по размерам, потому что является бывшей ракетой ПВО — вероятно, имеет размеры 7,25-7,5 м и диаметр около 500-520 мм (если ориентироваться на размеры С-300), тогда как ATACMS — длина 3,96-4,00 м, диаметр корпуса 0,61 м;

пуск с мобильной платформы — детали не известны, но ATACMS запускается с колесных и с гусеничных установок.

Цели, по которым могут ударить FP-7, — российские средства ПВО ЗРК С-400, которые стоят у границ Украины. Конструктор пояснил, что такие объекты смогут поражать благодаря высокой скорости ракеты (ранее говорили о 1500 м/с). Кроме того, уточняются возможности прохождения ПВО: по оценкам Штилермана, "по крайней мере каждая четвертая ракета должна долетать".

"Сейчас мы переходим к тестированию на наших любимых соседях. Такой город, как Москва, можно достать только баллистикой. То, что происходит там в Белгороде, Курске, никак не влияет на настроение власти и верхушки. Когда у них будет их имения под угрозой, тогда они будут что-то делать. Минимум там каждая четвертая будет попадать в цель. Этого достаточно уже", — сказал он.

Ракета FP-7 — детали

Если ракета FP действительно имеют дальность до 300 км, которые и ATACMS, то будут доставать до тех же российских регионов. На карте с зоной поражения американских ракет (а теперь и украинской баллистики) — вся Беларусь с Минском, "плюс" Смоленск, Брянск, Курск, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новороссийск и др.

Ракета FP-7 — зона поражения, как у ATACMS

Отметим, Фокус писал о новой баллистической ракете FP-7. Первые кадры с прицепной платформы появились 27 февраля 2026 года. Средство поражения с весом боеголовки 150 кг и точностью 14 м стартовало с неуказанного полигона в Украине. На опубликованном видео с места пуска есть фраза на латыни "quis nisi nos" ["кто, как не мы" — перевод].

Первая информация о баллистических ракетах FP-7 и FP-9 появилась в сентябре 2026 года, через несколько недель после информации о появлении крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". Согласно данным "Милитарного", ракеты имели вес боевой части 150 кг и 800 кг соответственно и имеют точность 14-20 м.

Напоминаем, 13 марта появилось интервью Штилермана для YouTube-канала ProUA, в котором затронул тему иранской ракетной программы и украинских ракетных технологий.