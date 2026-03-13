Ракетная программа Ирана построена на украинских технологиях: почему это произошло, — Штилерман (видео)
Некоторые украинские технологии попали в Иран и были использованы для ракетной программы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), прозвучало в интервью главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана. Каким образом ракетные технологии Украины достались Тегерану и почему их не использовали для собственных нужд?
Вся твердотопливная ракетная программа Ирана построена на украинском оборудовании, сказал Штилерман в интервью YouTube-каналу ProUA. Тегеран покупал украинские станки и изделия ракетостроительной отрасли, а тем временем оборонная промышленность Украины не развивалась из-за отсутствия запроса от государства и комплекса неполноценности. Между тем даже сегодня работают предприятия, которые в условиях войны выпускают все необходимое для ракет Сил обороны Украины прозвучало в интервью.
Штилерман ответил на вопрос ведущего, который поинтересовался, почему Украина раньше не создала крылатые ракеты, имея развитое ракетостроение, а при этом Иран настроил тысячи таких средств поражения. По словам совладельца Fire Point, такая ситуация сложилась из-за того, что "не было спроса". Между тем как Тегеран, имея такой "спрос", воспользовался украинскими технологиями. В частности, Иран взял "вакуумный миксер и линии, которые производят твердотопливное топливо, которое затем заливается в двигатели".
"Не было спроса. Вся иранская твердотопливная программа была построена, чтобы вы знали, на украинском оборудовании. Те ракеты, которые они производят, они полностью построены на украинских миксерах. Это вакуумный миксер и линии, которые производят твердотопливное топливо, которое потом заливается в двигатели", — сказал гость студии.
Еще одна причина торможения ракетной программы в Украине, чего не было, вероятно, в Иране, — это наличие бюрократических ограничений. В частности, на кодификацию тратили 7-8 лет, как в США. По мнению Штилермана, у украинцев есть комплекс неполноценности, при этом на сегодня 90% станков в ракетостроении — это все украинские разработки. По словам конструктора и инженера, в Украине могут делаться "невероятные вещи". При этом спикер вспомнил ракеты Fire Point и три успешных пуска ракет "Фламинго".
Война в Иране — детали ракетных ударов
Отметим, после начала войны в Иране Тегеран начал массированные баллистические удары по военным базам США и Израиля на Ближнем Востоке. Согласно подсчетам, которые вели западные медиа, КСИР запустил около 1745 ракет, а удалось сбить — около тысячи. Кроме того, иранцы продолжили строить беспилотники, под атаку которых попал, среди прочего, один из крупнейших НПЗ Персидского залива — завод Aramco.
Напоминаем, 13 марта стало известно об атаке баллистики Ирана по военной базе НАТО в Турции. Между тем 6 марта по британской базе на Крите прилетел иранский дрон и попал в ангар с дорогостоящими разведывательными самолетами.