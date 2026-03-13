Ракетна програма Ірану збудована на українських технологіях: чому це сталось, — Штілерман (відео)

Деякі українські технології потрапили в Іран та були використані для ракетної програми Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), пролунало в інтерв'ю головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана. Яким чином ракетні технології України дістались Тегерану та чому їх не використали для власних потреб?

Вся твердопаливна ракетна програма Ірану побудована на українському обладнанні, сказав Штілерман в інтерв'ю YouTube-каналу ProUA. Тегеран купував українські верстати та вироби ракетобудівної галузі, а тим часом оборонна промисловість України не розвивалась через відсутність запиту від держави та комплекс меншовартості. Тим часом навіть сьогодні працюють підприємства, які в умовах війни випускають все необхідне для ракет Сил оборони України пролунало в інтерв'ю.

Війна в Ірані — коментар Штілермана див. з 10:19

Штілерман відповів на питання ведучого, який поцікавився, чому Україні раніше не створила крилаті ракети, маючи розвинуте ракетобудування, а при цьому Іран набудував тисячі таких засобів ураження. Зі слів співвласника Fire Point, така ситуація склалась через те, що "не було попиту". Тим часом як Тегеран, маючи такий "попит", скористався українськими технологіями. Зокрема, Іран взяв "вакуумний міксер і лінії, які виробляють твердопаливне паливо, яке потім заливається у двигуни".

Відео дня

"Не було попиту. Вся іранська твердопаливна програма була побудована, щоб ви знали, на українському обладнанні. Ті ракети, які вони виробляють, вони повністю побудовані на українських міксерах. Це вакуумний міксер і лінії, які виробляють твердопаливне паливо, яке потім заливається у двигуни", — сказав гість студії.

Ще одна причина гальмування ракетної програми в Україні, і чого не було, ймовірно, в Ірану, — це наявність бюрократичних обмежень. Зокрема, на кодифікацію витрачали 7-8 років, які у США. На думку Штілермана, в українців є комплекс меншовартості, тоді як на сьогодні 90% верстатів у ракетобудуванні — це все українські розробки. Зі слів конструктора та інженера, в Україні можуть робитись "неймовірні речі". При цьому спікер згадав ракети Fire Point та три успішні пуски ракет "Фламінго".

Війна в Ірані — деталі ракетних ударів

Зазначимо, після початку війни в Ірані Тегеран почав масовані балістичні удари по військових базах США та Ізраїлю на Близькому Сході. Згідно з підрахунками, які вели західні медіа, КВІР запустив близько 1745 ракет, а вдалось збити — близько тисячі. Крім того, іранці продовжили будувати безпілотники, під атаку який потрапив, серед іншого, один з найбільших НПЗ Перської затоки — завод Aramco.

Нагадуємо, 13 березня стало відомо про атаку балістики Ірану по військові базі НАТО в Туреччині. Тим часом 6 березня по британській базі на Криті прилетів іранський дрон та влучив у ангар з дороговартісними розвідувальними літаками.