Іран вдарив балістикою по авіабазі НАТО "Інджирлік" у Туреччині: склад 50 атомних бомб (відео)

Іран запустив близько двох-трьох балістичних ракети по авіабазі "Інджирлік" НАТО, розташованій на заході Туреччини, заявили медіа. Місцеві жителі зняли на відео польоту засобу ураження, який вільно здолав понад 800 км. Що сталось на військовому об'єкті, на якому зберігають пів сотні американських атомних бомб?

Авіабаза "Інджирлік", на якій дислокуються військові США, Іспанії, Польщі та інших держав, опинилась під ударом балістики Ірану в ніч на 13 березня, ідеться у статті медіа Karar. На відео у соцмережах чути гудіння сигналу повітряної тривоги, ймовірно, у місті Адана, розташованому за 400 км від Антальї та за 300 км — від бази Британії на Кіпрі, на березі Середземного моря. Турецька влада офіційно не коментувала інцидент, але напівдержавне медіа Anadolu підтвердило, що було дві ракети і їх збили засобами ППО.

Подія у небі над базою "Інджирлік" сталась близько 3:25 за місцевим часом, повідомило медіа. Жителі Адани почули гучний вибух за секунду після сигналу тривоги й побачили яскравий літаючий об'єкт, який, ймовірно, падав на землю. При цьому громадянам досі не пояснили, чи справді працювали засоби ППО, чи сталось влучання. На порталі Anadolu у закритій розсилці підписникам написали, що базі справді вмикали сигнал тривоги й що "дві балістичні ракети, раніше спрямовані на Туреччину, були перехоплені системами протиповітряної оборони НАТО". Крім того, медіа нагадало, що під час попередньої загрози ракети також збили і їхні уламки упали в районі міста Ґазіантеп (за 170 східніше Адани).

Відео дня

"Інджирлік" — авіабаза на заході Туреччини, на якій перебувають війська НАТО та інших країн Близького Сходу відповідно до двосторонніх угод, укладених з Анкарою. На території бази справді можуть перебувати від 20 до 50 ядерних бомб США. Щоб дістатись до "Інджирлік", іранські балістичні ракети (наприклад, Qiam-1 або Shahab-3) мали пролетіти 800 км від спільного кордону на сході або пройти через повітряний простір Іраку та Сирії.

Війна в Ірані — де розташована авіабаза НАТО "Інджирлік" Фото: Google Maps

Міноборони Туреччини поки не коментувало інцидент на базі "Інджирлік" 13 березня.

Війна в Ірані — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інциденти з балістичними ракетами над Туреччиною під час війни в Ірані. Один з таких випадків стався 4 березня. Як стверджували місцеві медіа, відпрацювали засоби ППО і ракета упала у районі Дертьол провінції Хатай. Ще один такий випадок стався 9 березня. Міноборони Туреччини підтвердило атаку Ірану і запевнило, що знешкодило балістику біля міста Ґазіантеп.

Нагадуємо, медіа The New York Times опублікувало супутникові фото більш як 17 об'єктів США, які потрапили під удари ракет та дронів Ірану у перші дні війни з 28 лютого.