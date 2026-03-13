Иран ударил баллистикой по авиабазе НАТО "Инджирлик" в Турции: склад 50 атомных бомб (видео)

Иран запустил около двух-трех баллистических ракеты по авиабазе "Инджирлик" НАТО, расположенной на западе Турции, заявили медиа. Местные жители сняли видео полета средства поражения, которое свободно преодолело более 800 км. Что произошло на военном объекте, на котором хранят полсотни американских атомных бомб?

Авиабаза "Инджирлик", на которой дислоцируются военные США, Испании, Польши и других государств, оказалась под ударом баллистики Ирана в ночь на 13 марта, говорится в статье медиа Karar. На видео в соцсетях слышен гул сигнала воздушной тревоги, вероятно, в городе Адана, расположенном в 400 км от Антальи и в 300 км — от базы Британии на Кипре, на берегу Средиземного моря. Турецкие власти официально не комментировали инцидент, но государственное медиа Anadolu подтвердило, что было две ракеты и их сбили средствами ПВО.

Событие в небе над базой "Инджирлик" произошло около 3:25 по местному времени, сообщило медиа. Жители Аданы услышали громкий взрыв через секунду после сигнала тревоги и увидели яркий летающий объект, который, вероятно, падал на землю. При этом гражданам до сих пор не объяснили, действительно ли работали средства ПВО или произошло попадание. На портале Anadolu в закрытой рассылке подписчикам написали, что базе действительно включали сигнал тревоги и что "две баллистические ракеты, ранее направленные на Турцию, были перехвачены системами противовоздушной обороны НАТО". Кроме того, медиа напомнило, что во время предыдущей угрозы ракеты также сбили и их обломки упали в районе города Газиантеп (за 170 восточнее Аданы).

"Инджирлик" — авиабаза на западе Турции, на которой находятся войска НАТО и других стран Ближнего Востока в соответствии с двусторонними соглашениями, заключенными с Анкарой. На территории базы действительно могут находиться от 20 до 50 ядерных бомб США. Чтобы добраться до "Инджирлик", иранские баллистические ракеты (например, Qiam-1 или Shahab-3) должны были пролететь 800 км от общей границы на востоке или пройти через воздушное пространство Ирака и Сирии.

Война в Иране — где расположена авиабаза НАТО "Инджирлик" Фото: Google Maps

Минобороны Турции пока не комментировало инцидент на базе "Инджирлик" 13 марта.

Война в Иране — детали

Отметим, Фокус писал об инцидентах с баллистическими ракетами над Турцией во время войны в Иране. Один из таких случаев произошел 4 марта. Как утверждали местные медиа, отработали средства ПВО и ракета упала в районе Дертьол провинции Хатай. Еще один такой случай произошел 9 марта. Минобороны Турции подтвердило атаку Ирана и заверило, что обезвредило баллистику возле города Газиантеп.

Напоминаем, медиа The New York Times опубликовало спутниковые фото более 17 объектов США, которые попали под удары ракет и дронов Ирана в первые дни войны с 28 февраля.