Иран атаковал Турцию баллистикой: что известно о последствиях

Иран нанес удар по Турции баллистической ракетой. Ее сбили силы ПВО и ПРО НАТО, которые развернуты в Средиземном море.

Ракета была сбита, когда она вошла в воздушное пространство Турции. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

Там сообщили, что обломки сбитой ракеты упали на незаселенную территорию города Газиантеп. В результате атаки нет раненых или погибших.

В то же время в заявлении отметили, что в случае любой угрозы для воздушного пространства и территории Турции, страна готова принять все необходимые меры.

"Мы также повторяем, что в интересах всех сторон прислушиваться к предупреждениям Турции по этому поводу", — подчеркнули в Минобороны.

Сообщение Минобороны Турции Фото: msb.gov.tr

Напомним, 4 марта Турция заявила о перехвате баллистической ракеты, запущенной из Ирана, которая двигалась в направлении турецкой территории.

Відео дня

После этого генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил, что НАТО не будет применять 5 статью. Он пояснил, что уничтожение баллистической ракеты, направлявшейся в сторону Турции, средствами ПВО НАТО не является непосредственной причиной для применения статьи 5 о взаимной обороне Альянса.

Напомним, война в Иране началась в ночь на 28 февраля 2026 года. США привели на Ближний Восток две авианесущие группировки и начали, совместно с Израилем, наносить удары по военным целям Тегерана. Уже через несколько часов стало известно о гибели верховного лидера Али Хаменеи и военной верхушки.

В то же время Иран начал бить в ответ по военным базам США по всему региону. Под атакой дронов и ракет различных типов оказались объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Ираке, Бахрейне.

5 марта ударный иранский дрон ударил по аэропорту в Нахичевани в Азербайджане.

Ранее Фокус сообщал о том, что президент Ирана извинился за удары по странам Ближнего Востока. Однако Тегеран снова атаковал ОАЭ, на месте попадания есть пожар и падение обломков дрона, а руководство Международного аэропорта Дубаи заявило о временной остановке в работе.

Впоследствии стало известно, что ОАЭ находится "в состоянии войны" с Ираном. Президент Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян заявил, что его страна готова дать отпор любым угрозам.