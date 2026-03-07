Иран заявил о готовности прекратить обстрелы Ближнего Востока, но впоследствии атаковал Дубай (видео)

Иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что его страна готова извиниться и прекратить обстрелы соседних стран. В то же время сегодня утром в ОАЭ снова были слышны взрывы из-за иранских атак.

Пезешкиан сказал, что Тегеран готов прекратить удары по соседям в обмен на отказ ударов по Ирану. Об этом от заявил в обращении к иранцам, цитирует его слова AP.

Временный Совет руководства страны, как утверждает Пезешкиан, готов свернуть атаки на соседние страны Ближнего Востока в обмен на отказ от обстрелов Ирана. В своем обращении Пезешкиан от своего имени официально извинился за удары.

"Я считаю необходимым от соседних стран, подвергшихся нападению со стороны Ирана — от имени Ирана, от своего имени — извиниться. За те события, которые произошли", — добавил глава Ирана.

Он добавил, что Временный Совет руководства страны принял решение отказаться от обстрелов соседних стран в обмен на отказ государств Ближнего Востока не бить по территории Исламской республики.

"Я надеюсь, что после того, что произошло, мы все должны решать дипломатией, а не тем, что соседние страны оказываются в беде", — сказал Пезешкиан.

В то же время сегодня в Дубае (ОАЭ) сообщают о новых взрывах, которые прогремели в городе. СМИ сообщают о падении обломков и пожаре, тогда как руководство Международного аэропорта Дубаи заявило о временной остановке в работе.

Ранее Фокус сообщал об угрозе дефицита продуктов в Дубае. Гендиректор швейцарской группы Kühne+Nagel Штефан Пауль указывает, что сейчас главный город ОАЭ имеет запасы только на 10 дней.

Впоследствии стало известно, что Китай готовится предоставить Ирану военную помощь. Китай может готовиться предоставить Ирану финансовую помощь, а также запасные части и компоненты для ракет.