Деньги и компоненты для ракет: Китай готовится предоставить Ирану военную помощь, — CNN

Китай может готовиться предоставить Ирану финансовую помощь, а также запасные части и компоненты для ракет.

Разведка США имеет соответствующие данные, подтверждающие это, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Журналисты отметили, что Китай до сих пор держался подальше от войны США с Ираном, хотя Пекин в значительной степени зависит от иранской нефти и "оказывает давление на Тегеран, чтобы тот разрешил безопасный проход судов через Ормузский пролив".

"Китай более осторожен в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, потому что это ставит под угрозу его энергоснабжение", — пояснил изданию один из источников.

В то же время Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отказалось от комментариев по этому поводу.

Напомним, издание WSJ обнародовало материал, в котором говорится о том, что США хотят заставить Китай покупать свою нефть вместо российской.

Фокус также писал о том, что Китай официально поддержал Иран в войне с США и Израилем.