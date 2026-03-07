Деньги и компоненты для ракет: Китай готовится предоставить Ирану военную помощь, — CNN
Китай может готовиться предоставить Ирану финансовую помощь, а также запасные части и компоненты для ракет.
Разведка США имеет соответствующие данные, подтверждающие это, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.
Журналисты отметили, что Китай до сих пор держался подальше от войны США с Ираном, хотя Пекин в значительной степени зависит от иранской нефти и "оказывает давление на Тегеран, чтобы тот разрешил безопасный проход судов через Ормузский пролив".
"Китай более осторожен в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, потому что это ставит под угрозу его энергоснабжение", — пояснил изданию один из источников.
В то же время Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отказалось от комментариев по этому поводу.
Напомним, издание WSJ обнародовало материал, в котором говорится о том, что США хотят заставить Китай покупать свою нефть вместо российской.
Фокус также писал о том, что Китай официально поддержал Иран в войне с США и Израилем.