"Сложный компромисс": США хотят заставить Китай покупать свою нефть вместо российской, — WSJ

В администрации президента США Дональда Трампа хотят воплотить план, чтобы заставить Китай сократить закупку нефти у России и увеличить закупки американского топлива.

Министр финансов США Скотт Бессент планирует поднять энергетический вопрос во время визита в Пекин, пишет The Wall Street Journal.

"Накануне визита президента Трампа в Пекин министр финансов Скотт Бессент рассматривает возможность включения в повестку дня предстоящих переговоров со своим китайским коллегой сложного компромисса: сокращение закупок Китаем нефти у таких противников США, как Россия", — говорится в материале.

Отмечается, что в последнее время Бессент проводил частные консультации с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками. Во время этих встреч Бессент обсуждал возможные направления и векторы действий, направленные на то, чтобы Китай покупал американские нефтегазовые продукты вместо российских энергоносителей.

Источники издания рассказали, что Бессент планирует поднять энергетический вопрос во время встречи со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифенгом, которая должна состояться в середине марта в Париже.

Именно на этой встрече представители США и Китая должны утвердить рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпинем, который, как ожидается, состоится в начале апреля.

