"Складний компроміс": США хочуть змусити Китай купувати свою нафту замість російської, — WSJ

В адміністрації президента США Дональда Трампа хочуть втілити план, аби змусити Китай скоротити закупівлю нафти у Росії та збільшити закупівлі американського палива.

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує порушити енергетичне питання під час візиту в Пекін, пише The Wall Street Journal.

"Напередодні візиту президента Трампа до Пекіна міністр фінансів Скотт Бессент розглядає можливість включення до порядку денного майбутніх переговорів зі своїм китайським колегою складного компромісу: скорочення закупівель Китаєм нафти у таких супротивників США, як Росія", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що останнім часом Бессент проводив приватні консультації з колишніми американськими чиновниками, керівниками підприємств та політичними аналітиками. Під час цих зустрічей Бессент обговорював можливі напрямки та вектори дій, спрямовані на те, щоб Китай купував американські нафтогазові продукти замість російських енергоносіїв.

Джерела видання розповіли, що Бессент планує порушити енергетичне питання під час зустрічі зі своїм китайським колегою, віце-прем'єром Хе Ліфенгом, яка має відбутись у середині березня у Парижі.

Саме на цій зустрічі представники США та Китаю мають затвердити рамки саміту між Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпінем, який, як очікується, відбудеться на початку квітня.

