Гроші та компоненти для ракет: Китай готується надати Ірану військову допомогу, — CNN

Китай може готуватися надати Ірану фінансову допомогу, а також запасні частини й компоненти для ракет.

Розвідка США має відповідні дані, що підтверджують це, пише CNN з посиланням на власні джерела.

Журналісти зазначили, що Китай досі тримався подалі від війни США з Іраном, хоча Пекін значною мірою залежить від іранської нафти і "чинить тиск на Тегеран, щоб той дозволив безпечний прохід суден через Ормузьку протоку".

"Китай обережніший у своїй підтримці. Він хоче, щоб війна закінчилася, бо це ставить під загрозу його енергопостачання", — пояснило виданню одне із джерел.

Водночас Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) відмовилося від коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, видання WSJ оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що США хочуть змусити Китай купувати свою нафту замість російської.

Фокус також писав про те, що Китай офіційно підтримав Іран у війні з США та Ізраїлем.