Иран атаковал баллистикой страну-члена НАТО: Рютте объяснил, каким будет ответ

НАТО не будет применять 5 статью после того, как Иран запустил ракету в сторону Турции 3 марта. Она была сбита противовоздушной обороной Альянса.

Уничтожение баллистической ракеты, направлявшейся в сторону Турции, средствами ПВО НАТО не является непосредственной причиной для применения статьи 5 о взаимной обороне Альянса, заявил в беседе с агентством Reuters генеральный секретарь организации Марк Рютте 5 марта.

Согласно этой статьи, нападение на одного из членов НАТО расценивается как нападение на весь Альянс и влечет определенные ответные меры.

"Никто не говорит о статье 5. Самое важное то, что наши противники вчера увидели, насколько силен и бдителен НАТО, и, если это возможно, еще более бдительна с субботы", — подчеркнул он.

Еще до того, как Турция сообщила о ликвидации иранской ракеты, Рютте во время визита в Северную Македонию назвал Иран "экспортером хаоса", представляющим "далеко идущую" опасность, и заверил, что Альянс коллективно "защищает каждый дюйм территории НАТО, если это потребуется".

Он также заявлял, что НАТО поддерживает Соединенные Штаты в их ударах по Ирану, поскольку страна "близка к тому, чтобы стать угрозой и для Европы".

Попытка Ирана атаковать Турцию стала первым случаем вовлечения члена НАТО в конфликт на Ближнем Востоке.

Обломки системы ПВО НАТО, перехватившей ракету, запущенную из Ирана в Дортиоле, в южной провинции Хатай, Турция.

Хэмиш Киннер, старший аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке в аналитической компании Verisk Maplecroft, сказал CNBC, что нападения на Турцию и британскую авиабазу отражают "готовность Ирана расширить то, что он рассматривает как экзистенциальную войну за выживание".

По его словам, эти инциденты еще больше повысили ставки для расширяющейся региональной войны, даже если неясно, был ли Иран преднамеренно нацелен на Турцию. Если Тегеран решит более агрессивно атаковать Турцию, то, скорее всего, будет наносить удары по американским базам и энергетической инфраструктуре, "повторяя иранскую тактику в Персидском заливе".

Эксперт добавил, что Турция предпочла бы не втягиваться в войну против Ирана, но, вероятно, рассмотрит "прямой ответ", если Иран начнет наносить по ней удары.

В свою очередь Тегеран опровергает информацию о запуске ракеты в сторону Турции. В Генштабе Вооруженных сил Ирана заявили, что "Исламская Республика уважает суверенитет дружественной Турции".

Напомним, война в Иране началась в ночь на 28 февраля 2026 года. США привели на Ближний Восток две авианосных группировки и начали, совместно с Израилем, наносить удары по военным целям Тегерана. Уже через несколько часов стало известно о гибели верховного лидера Али Хаменеи и военной верхушки.

В то же время Иран начал бить в ответ по военным базам США по всему региону. Под атакой дронов и ракет различных типов оказались объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Ираке, Бахрейне.

5 марта ударный иранский дрон ударил по аэропорту в Нахичевани в Азербайджане.

По данным региональных правительств, после американо-израильской атаки иранский режим выпустил более 400 баллистических ракет и более 1000 беспилотников по арабским государствам Персидского залива.

При этом Дональд Трамп, президент США, дал понять, что настроен на долгую войну.