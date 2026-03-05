"Это политический риск": Трамп готов воевать с Ираном "вечно", — CNN

Президент США Дональд Трамп готов продолжать военную кампанию против Ирана "вечно", однако часть его советников обеспокоены политическими и электоральными рисками такого развития событий.

Окружение Трампа пытается минимизировать политические риски войны с Ираном, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам этих источников, удары по Ирану вызвали тревогу среди помощников Трампа.

Их беспокоит перспектива втягивания в длительное противостояние без четко определенной конечной цели и при ограниченной поддержке со стороны общества.

Конфликт уже привел к гибели шести американцев, и в администрации предполагают рост числа жертв.

На этом фоне усиливается нестабильность на фондовом рынке и растут цены на бензин, что способно негативно повлиять на предвыборные позиции республиканцев.

Відео дня

"Это политический риск, никаких "и", "если" или "но". Давайте просто надеяться, что что-то не пойдет не так. Потому что если это случится, это будет проблемой", — сказал один из советников.

В материале отмечается, что дополнительные сложности возникли из-за противоречивых заявлений официальных лиц. Госсекретарь Марко Рубио сначала предположил, что США присоединились к действиям Израиля, однако позже согласился с версией Трампа о самостоятельном решении Вашингтона.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что решение было продиктовано "чувством", основанным на фактах о возможной угрозе со стороны Ирана.

В то же время опросы показывают, что война с Ираном не пользуется широкой поддержкой среди американцев.

Поэтому сейчас союзники Трампа призывают Белый дом сформулировать более ясный план завершения конфликта.

Напомним, 4 марта Тегеран попал под новые удары США и Израиля.

Фокус также писал о том, что на фоне войны в Иране переговоры между Украиной, РФ и США отложены на неопределенный срок.