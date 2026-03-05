"Це політичний ризик": Трамп готовий воювати з Іраном "вічно", — CNN

Президент США Дональд Трамп готовий продовжувати військову кампанію проти Ірану "вічно", проте частина його радників занепокоєні політичними та електоральними ризиками такого розвитку подій.

Оточення Трампа намагається мінімізувати політичні ризики війни з Іраном, пише CNN з посиланням на власні джерела.

За словами цих джерел, удари по Ірану викликали тривогу серед помічників Трампа.

Їх турбує перспектива втягування в тривале протистояння без чітко визначеної кінцевої мети і за обмеженої підтримки з боку суспільства.

Конфлікт уже призвів до загибелі шести американців, і в адміністрації припускають зростання кількості жертв.

На цьому тлі посилюється нестабільність на фондовому ринку і зростають ціни на бензин, що здатне негативно вплинути на передвиборчі позиції республіканців.

"Це політичний ризик, ніяких "і", "якщо" або "але". Давайте просто сподіватися, що щось не піде не так. Тому що якщо це трапиться, це буде проблемою", — сказав один із радників.

У матеріалі зазначається, що додаткові складнощі виникли через суперечливі заяви офіційних осіб. Держсекретар Марко Рубіо спочатку припустив, що США приєдналися до дій Ізраїлю, проте пізніше погодився з версією Трампа про самостійне рішення Вашингтона.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що рішення було продиктоване "почуттям", заснованим на фактах про можливу загрозу з боку Ірану.

Водночас опитування показують, що війна з Іраном не користується широкою підтримкою серед американців.

Тому наразі союзники Трампа закликають Білий дім сформулювати більш ясний план завершення конфлікту.

Нагадаємо, 4 березня Тегеран потрапив під нові удари США та Ізраїлю.

Фокус також писав про те, що на тлі війни в Ірані переговори між Україною, РФ та США відкладено на невизначений термін.