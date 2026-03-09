Іран атакував Туреччину балістикою: що відомо про наслідки

Іран завдав удару по Туреччині балістичною ракетою. Її збили сили ППО та ПРО НАТО, які розгорнуті в Середземному морі.

Ракету було збито, коли вона увійшла до повітряного простору Туреччини. Про це йдеться в заяві Міноборони країни.

Там повідомили, що уламки збитої ракети впали на незаселену територію міста Газіантеп. Внаслідок атаки немає поранених або загиблих.

Водночас у заяві наголосили, що у випадку будь-якої загрози для повітряного простору та території Туреччини, країна готова вжити всіх потрібних заходів.

"Ми також повторюємо, що в інтересах усіх сторін дослухатися до попереджень Туреччини з цього приводу", — наголосили в Міноборони.

Повідомлення Міноборони Туреччини Фото: msb.gov.tr

Нагадаємо, 4 березня Туреччина заявила про перехоплення балістичної ракети, запущеної з Ірану, яка рухалася у напрямку турецької території.

Відео дня

Після цього генеральний секретар організації Марк Рютте заявив, що НАТО не застосовуватиме 5 статтю. Він пояснив, що знищення балістичної ракети, що прямувала в бік Туреччини, засобами ППО НАТО не є безпосередньою причиною для застосування статті 5 про взаємну оборону Альянс.

Нагадаємо, війна в Ірані почалася в ніч на 28 лютого 2026 року. США привели на Близький Схід два авіаносні угруповання і почали, спільно з Ізраїлем, завдавати ударів по військових цілях Тегерана. Уже за кілька годин стало відомо про загибель верховного лідера Алі Хаменеї та військової верхівки.

Водночас Іран почав бити у відповідь по військових базах США по всьому регіону. Під атакою дронів і ракет різних типів опинилися об'єкти в Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Кувейті, Катарі, Іраку, Бахрейні.

5 березня ударний іранський дрон вдарив по аеропорту в Нахічевані в Азербайджані.

Раніше Фокус повідомляв про те, що президент Ірану вибачився за удари по країнам Близького Сходу. Однак Тегеран знову атакував ОАЕ, на місці влучання є пожежа та падінян уламків дрона, а керівництво Міжнародного аеропорту Дубаї заявило про тимчасову зупинку в роботі.

Згодом стало відомо, що ОАЕ перебуває "у стані війни" з Іраном. Президент Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян заявив, що його країна готова дати відсіч будь-яким загрозам.