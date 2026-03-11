На войне с Ираном повреждено 17 объектов США: как изменилась интенсивность атак КСИР (инфографика)

Соединенные Штаты Америки понесли масштабные убытки из-за ударов Ирана, поскольку Тегеран атаковал минимум в 17 важных точках, написало медиа The New York Times. Спутниковые фото показали пораженные объекты — повреждены здания и военная техника. Какие цели смог получить Иран и какие изменения в интенсивности ударов заметили на 11 день войны на Ближнем Востоке?

Журналисты собрали фото с последствиями удара Ирана по объектам США из разных источников: искали данные из соцсетей и на новостных порталах мира (и Тегерана), покупали спутниковые фото, сообщило медиа. Таким образом подтвердили воздушные удары по более чем 17 объектам, среди них — 11 военных баз, три посольства, пять мест дислокации средств ПВО.

В статье NYT отметили, что некоторые из указанных объектов атаковали несколько раз. Аналитики NYT подытожили, что армия США не учли потенциал Корпуса стражей исламской революции. Только в первый день войны иранцы попали по четырем военным целям в Саудовской Аравии (авиабаза Prince Sultan), Кувейте (авиабаза Ali Al Salem и лагерь Buehring Base), Катаре (авиабаза Al Udeid). Впоследствии добавились другие цели — аэродром Shuaiba, лагерь Arifjan (Кувейт), штаб 5-го флота США (U.S. Navy 5th Fleet HQ, Манама, Бахрейн), авиабаза AI Dhafra ОАЭ, порт Jebel Ali ОАЭ, авиабаза Muwaffaq Salti Иордания, аэродром Erbil (Ирак).

Відео дня

"Интенсивность ответных ударов сигнализировала о том, что Иран был лучше подготовлен к войне, чем ожидали многие в администрации Трампа, говорят военные чиновники США", — говорится в статье.

Война в Иране — точки ударов КСИР по объектам США с 28 февраля по 11 марта Фото: The New York Times

Чиновники США рассказали Конгрессу, что в результате атаки Ирана на базу флота Бахрейна есть убытки в размере 200 млн долл. На видео кадрами атаки фигурирует иранский "Шахед", который без проблем подлетает к радару и врезается во всепогодный кожух. Кроме того, есть погибшие военные, а 4 марта баллистическую ракету КСИР пришлось сбивать над территорией Ирана. Ко всему, целями Тегерана стала инфраструктура противовоздушной обороны и связи, среди них — компоненты системы THAAD. Например, повреждено радиолокационное оборудование на базе At Muwaffaq Salti в Иордании. Другие потери — радиолокационное оборудование THAAD на базе Al Ruwais в ОАЭ и радар AN/FPS-132 возле населенного пункта Умм-Дахал (Umm Dahal) в Катаре (1,1 млрд долл.).

Перечислив объекты США, пораженные Ираном, медиа привели слова командующего Центрального командования США Брэда Купера. По оценкам командования, количество ударов баллистики упало на 90%, дронов — на 83%.

"Несмотря на снижение темпов, Иран продолжает наносить удары по американским целям по всему региону", — написало NYT.

Война в Иране — что произошло с 28 февраля

Заявления об уменьшении ударов Ирана подтверждаются инфографикой украинского аналитика Евгения Истребина, который создал графики на основе сообщений двух OSINTеров (Mario и World Insights). Графики действительно показывают стремительное уменьшение темпов ударов КСИР, но атаки ракет и БпЛА все еще случаются. Видим, что количество баллистических ударов уменьшилось в семь раз — с 350 ракет в сутки до 45. По "Шахедам" — уменьшение в десять раз (с 800 до 45-90).

Война в Иране — темпы ударов баллистики КСИР с 28 февраля по 10 марта Фото: Істребін.UA / Telegram

Война в Иране — темпы ударов "Шахедов" КСИР с 28 февраля по 10 марта Фото: Істребін.UA / Telegram

Отметим, Фокус писал об ударах коалиции США и Израиля по военным объектам Тегерана, которые начались с первых дней войны в Иране. Среди прочего, под ударом оказался технопарк Пардис, в котором развивали направление баллистических ракет.

Напоминаем, 11 марта стало известно о поражении подводной лодки Ирана и об ударах по 11 катерам для установки мин в Ормузском проливе.