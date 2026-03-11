США ударили по подводной лодке Ирана: как уменьшился флот КСИР (видео)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) потерял возможность использовать три подводные лодки класса "Кило", которые купили у России и которые получили название "черная дыра" из-за максимальной незаметности, рассказал военный эксперт. Армейское командование Соединенных Штатов Америки подтвердило уничтожение IRIS Taregh, а OSINT-поиск показал дополнительные потери флота Ирана. В каком состоянии подводные лодки КСИР и какую часть флота потерял Тегеран за 11 дней войны?

Подводная лодка IRIS Taregh класса "Кило" была уничтожена в порту Бендар-Абас на берегу Ормузского пролива, написал военный эксперт Брэнд. М. Иствуд (Brent M. Eastwood) на портале 19fortyfive. Другие субмарины стояли у пирсов и ожидали модернизации и, вероятно, также попали под воздушный удар США.

В статье объясняется, что Иран имел три субмарины класса "Кило". О судьбе одной из них, IRIS Taregh, стало известно 4 марта, когда о ней рассказал глава объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Другие две находились на расширенном ремонте, и авиация США и Израиль застали их "дремлющими". При этом допускается, что еще две субмарины могли сохранить рабочее состояние, но их вряд ли будут использовать из-за доминирования американцев на море.

"Иранцы имеют ограниченные возможности угрожать военным кораблям США. Они, вероятно, будут проводить лишь фрагментарные патрулирования и под таким давлением не будут участвовать в эффективной подводной войне", — подытожил эксперт.

Эксперт назвал субмарины класса "Кило", который Иран купил у РФ в 90-е годы прошлого века. Это лодки IRIS Taregh (901), IRIS Nooh (902) и IRIS Yunes (903). Уточняется, что, среди прочего, их можно использовать для минирования морских путей. При этом отмечается, что Тегеран проводил их модернизацию, но имел проблемы из-за наложения санкций. Впрочем, они все же представляют угрозу, поскольку могут спрятаться на дне от воздушных ударов.

Война в Иране — потери флота КСИР

По состоянию на 10 марта американское командование CENTCOM заявило об уничтожении более 50 кораблей флота КСИР, которое произошло в течение первых 10 дней военной кампании на Ближнем Востоке. Данные на 7-й день — 43 корабля: то есть, условно, каждые три дня флот Тегерана уменьшается на пять-семь единиц. Кроме того, менее чем за сутки стало известно о поражении 11 иранских кораблей-минеров, которые угрожали судоходству в Ормузском проливе: не ясно, входят ли указанные объекты в перечень 50, о которых сообщили сутками ранее.

Согласно данным рейтинга Global Firepower (GFP), флот Ирана суммарно состоял из 109 кораблей: есть поражения около 50%. На инфографике — данные об ударах по IRIS Sgahid Bagheri, IRIS Makran, IRIS Shahid Mahdavi, IRIS Jamaran, IRIS Dena, IRIS Zagros, IRIS Sabalan, IRIS Bayandor, IRIS Naghdi, IRIS Taregh, IRIS Shahid Nazeri, субмарина Fateh-class (или "Кило"). Иран имел 25 подводных лодок, а подтверждено потерял, вероятно, одну.

Отметим, Фокус писал о поражении кораблей Ирана, которые попали под удар США. Одной из целей стал фрегат IRIS Dena, который утонул у берегов Шри-Ланки. Американское командование официально подтвердило, что фрегат поразили торпедой с подводной лодки. Другой целью стал корабль "Шахид Багери", который использовался как импровизированный авианосец-носитель дронов. Корабль переделали из южнокорейского контейнеровоза и использовали для пусков БпЛА и вертолетов.

