США вдарили по підводному човну Ірану: як поменшав флот КВІР (відео)

Корпус стражів ісламської революції (КВІР) втратив можливість використовувати три підводних човни класу "Кіло", які купили у Росії та які отримали назву "чорна діра" через максимальну непомітність, розповів військовий експерт. Армійське командування Сполучених Штатів Америки підтвердило знищення IRIS Taregh, а OSINT-пошук показав додаткові втрати флоту Ірану. У якому стані підводні човни КВІР та яку частину флоту втратив Тегеран за 11 днів війни?

Підводний човен IRIS Taregh класу "Кіло" було знищено у порту Бендар-Абас на березі Ормузької протоки, написав військовий експерт Бренд. М. Іствуд (Brent M. Eastwood) на порталі 19fortyfive. Інші субмарини стояли біля пірсів та очікували модернізації і, ймовірно, також потрапили під повітряний удар США.

У статті пояснюється, що Іран мав три субмарини класу "Кіло". Про долю однієї з них, IRIS Taregh, стало відомо 4 березня, коли про неї розповів голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн. Інші дві перебували на розширеному ремонті, і авіація США та Ізраїль застали їх "дрімаючими". При цьому допускається, що ще дві субмарини могли зберегти робочий стан, але їх навряд чи будуть використовувати через домінування американців на морі.

"Іранці мають обмежені можливості загрожувати військовим кораблям США. Вони, ймовірно, проводитимуть лише фрагментарні патрулювання і під таким тиском не братимуть участі в ефективній підводній війні", — підсумував експерт.

Експерт назвав субмарини класу "Кіло", який Іран купив у РФ у 90-ті роках минулого століття. Це човни IRIS Taregh (901), IRIS Nooh (902) та IRIS Yunes (903). Уточнюється, що, серед іншого, їх можна використовувати для мінування морських шляхів. При цьому зауважується, що Тегеран проводив їхню модернізацію, але мав проблеми через накладання санкцій. Втім, вони все ж становлять загрозу, оскільки можуть сховатись на дні від повітряних ударів.

Війна в Ірані — втрати флоту КВІР

Станом на 10 березня американське командування CENTCOM заявило про знищення понад 50 кораблів флоту КВІР, яке відбулось протягом перших 10 днів військової кампанії на Близькому Сході. Дані на 7-й день — 43 кораблі: тобто, умовно, кожні три дні флот Тегерану зменшується на п'ять-сім одиниць. Крім того, менш ніж за добу стало відомо про ураження 11 іранських кораблів-мінувальників, які загрожували судноплавству в Ормузькій протоці: не ясно, чи входять вказані об'єкти до переліку 50, про які повідомили добою раніше.

Згідно з даними рейтингу Global Firepower (GFP), флот Ірану сумарно складався зі 109 кораблів: є ураження близько 50%. На інфографіці — дані про удари по IRIS Sgahid Bagheri, IRIS Makran, IRIS Shahid Mahdavi, IRIS Jamaran, IRIS Dena, IRIS Zagros, IRIS Sabalan, IRIS Bayandor, IRIS Naghdi, IRIS Taregh, IRIS Shahid Nazeri, субмарина Fateh-class (або "Кіло"). Іран мав 25 підводних човнів, а підтверджено втратив, ймовірно, один.

Зазначимо, Фокус писав про ураження кораблів Ірану, які потрапили під удар США. Однією з цілей став фрегат IRIS Dena, який потонув біля берегів Шрі-Ланки. Американське командування офіційно підтвердило, що фрегат уразили торпедою з підводного човна. Іншою ціллю став корабель "Шахід Багері", який використовувався як імпровізований авіаносець-носій дронів. Корабель переробили з південнокорейського контейнеровоза та використовували для пусків БпЛА та вертольотів.

Нагадуємо, 10 березня стало відомо про ще одну країну планети, яка долучилась до війни в Ірані, попри розташування на відстані тисяч кілометрів від епіцентру бойових дій.