США потопили найбільший авіаносець Ірану "Шахід Багері": з'явлись кадри унікального удару (відео)

Армія Сполучених Штатів Америки вдарила по авіаносцю Ірану, який є носієм ударних безпілотників, заявили в Пентагоні. При цьому опублікували відео з моментом атаки, під час якої задимів ніс та корма корабля. Уражена ціль — це один з найбільших кораблів іранського флоту "Шахід Багері" (IRIS Shahid Bagheri, або "Шахід Багрі"). Американці наголосили, що корабель має розміри авіаносця часів Другої світової війни.

Пентагон завдав мінімум два удари по авіаносцю Ірану, показало відео від армії США у соцмережі X. Кадри атаки зафіксували за допомогою розвіддрона, який показав усі деталі знищення "Шахід Багері" (ще називають "Шахід Багрі").

"Американські війська не стримуються від місії з потоплення всього іранського флоту. Сьогодні іранський авіаносець безпілотників, розміром приблизно з авіаносець часів Другої світової війни, був уражений і тепер горить", — написало командування армії США.

Під відео Пентагон не вказав, який саме корабель Ірану вдалось підірвати. Втім, за обрисами він схожий на IRIS Shahid Bagheri — авіаносець для пуску БпЛА.

Війна в Ірані — що сталось з "Шахідом Багері"

У дописі 6 березня командування США не уточнило, коли ж саме підірвало авіаносець "Шахід Багері" Ірану. Втім, про інцидент ідеться у дописі за 2 березня. Наголошується, що корабель знищили "у перші години після початку операції "Епічна лють".

"Шахід Багері" (IRIS Shahid Bagheri) — іранський авіаносець, який у 2022-2024 роках переобладнали з контейнеровоза "Перанін" (Perarin, номер IMO 9209350). У первісному вигляді — контейнеровоз, який раніше належав Південні Кореї, мав розміри 240 на 32 м. Для порівняння, американські авіаносці рівно майже у півтора рази більші: Gerald R. Ford має довжину 330 метрів і ширину близько 80 м. Суть переробки полягала у тому, що палуби прилаштували похилу площину, з якої мали стартувати безпілотники. Готовий дрононосець спустили на воду у 2024 році, а в лютому 2025 "Шахід Багері" став частиною флоту Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Можливості IRIS Shahid Bagheri — на палубі поміщаються та мають можливість злетіти вертольоти та БпЛА. Крім того, озброєння — автоматична гармата, вісім протикорабельних ракет (Noor чи Qader з дальністю до 300 км), зенітні ракети Kowsar 222 з зоною ураження 17 км.

Війна в Ірані — корабель "Перанін", який перетворили на "Шахід Багері" Фото: vesselfinder.com

Які кораблі втратив Іран протягом семи днів війни з США та Ізраїлем

Командування США повідомило 3 березня, що потопили 9 кораблів Ірану, але згодом стало відомо про нові ураження. Фокус встановив назви частини потоплених цілей (з врахуванням авіаносця):

IRGC Navy Jamaran — ураження у перші дні протистояння;

IRIS Dena — потопили торпедою біля Шрі-Ланки 4 березня;

IRIS Shahid Sayyad Shirazi — кадри удару з'явились 5 березня;

IRIS Shahid Bagheri — удар до 2 березня.

Серед іншого, Пентагон опублікував кадри удару по IRIS Dena. З'ясувалось, що використали торпеду Mk.48, яку запустили з неназваного підводного човна. На борту іранського корабля мало перебувати близько 180 моряків: врятували 30-70 (дані різняться), решта вважаються зниклими безвісти.

Нагадуємо, Армія оборони Ізраїлю показала удар F-35 по іранському літаку Як-130, який Тегеран купив у РФ для посилення ППО над столицею.