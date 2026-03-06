США потопили крупнейший авианосец Ирана "Шахид Багери": появились кадры уникального удара (видео)

Армия Соединенных Штатов Америки ударила по авианосцу Ирана, который является носителем ударных беспилотников, заявили в Пентагоне. При этом опубликовали видео с моментом атаки, во время которой задымился нос и корма корабля. Пораженная цель — это один из крупнейших кораблей иранского флота " Шахид Багери" (RIS Shahid Bagheri). Американцы отметили, что корабль имеет размеры авианосца времен Второй мировой войны.

Пентагон нанес минимум два удара по авианосцу Ирана, показало видео от армии США в соцсети X. Кадры атаки зафиксировали с помощью разведдрона, который показал все детали уничтожения "Шахид Багери".

"Американские войска не сдерживаются от миссии по потоплению всего иранского флота. Сегодня иранский авианосец беспилотников, размером примерно с авианосец времен Второй мировой войны, был поражен и теперь горит", — написало командование армии США.

Под видео Пентагон не указал, какой именно корабль Ирана удалось взорвать. Впрочем, по очертаниям он похож на IRIS Shahid Bagheri — авианосец для пуска БпЛА.

