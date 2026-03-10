Війна в Ірані вийшла за межі Близького Сходу: які нові країни НАТО та світу приєднались до США

Глава міністерства закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 10 березня, на 11 день війни на Близькому Сході, заявив, що Тегеран не планує спинятись і має досить сил для продовження ударів. Тим часом з'явилась інформація про долучення до війни навіть нейтральної Австралії, яка є не членом, а партнером НАТО. Фокус зібрав дані про країни Європи та світу, які заявили про участь різного роду до подій на Сході.

Цілями й далі будуть бази Сполучених Штатів Америки та активи, пов'язані з Вашингтоном, заявив Аракчі в ефірі телеканалу PBS News. Посадовець заявив, що таким чином відповідатимуть на атаки коаліції США та Ізраїлю і що удари ракет та дронів триватимуть "скільки потрібно і скільки завгодно". Які важливі військові та стратегічні об'єкти потрапили під удари Ірану та як відреагували країни Європи та Азії на обстріли на Близькому Сході.

Фокус писав про серію ударів Ірану та проксі Ірану по сусідніх країнах Близького Сходу. Серед іншого, під ударом опинились нафтові танкери в Ормузькій протоці, нафтопереробні заводи, СПГ-термінали та нафтові термінали в країнах на берегах Перської затоки (Кувейт, Ірак, Бахрейн, Саудівська Аравія, ОАЕ, Оман), бази США в Сирії та у тих же країнах, які постраждали через атаки на нафтогазову інфраструктуру. Крім того, балістику Ірану зафіксували у небі над Туреччиною, "Шахеди" — над британською базою на Кіпрі та над аеродромом в Азербайджані (в Нахічевані).

Відео дня

На карті проєкту liveuamap вказано точки, до яких дістав Іран чи його прибічники. Найдальший удар — по базі на Кіпрі (1000 км від Ірану, але 300 км від проксі Хезболли в Лівані). Крім того, критичним для світової економіки є закриття Ормузької протоки, через яку перестала надходити нафта. Щоб впоратись з атаками Ірану низка країн Європи та Азії відреагували: частина — надіслали війська, частина — перевели ППО у бойову готовність.

Війна в Ірані — удари Тегерану з 28 лютого Фото: liveuamap

Війна в Ірані — участь країн НАТО та світу

Які країни відреагували надсиланням військ у район війни в Ірані або вже збивають повітряні цілі Тегерану:

Австралія — 10 березня з'явилось рішення про надсилання літака розвідки E-7A Wedgetail та 85 військових, "плюс" ракет класу "повітря-повітря" для збиття БпЛА;

— 10 березня з'явилось рішення про надсилання літака розвідки E-7A Wedgetail та 85 військових, "плюс" ракет класу "повітря-повітря" для збиття БпЛА; Німеччина — відреагувала на атаку на базі на Кіпрі й надсилає війська на підтримку британців. При цьому 10 березня стало відомо про атаку Ірану на базу С США в Йорданії, на якій перебували війська Бундесверу, повідомило медіа Dre Spiegel;

— відреагувала на атаку на базі на Кіпрі й надсилає війська на підтримку британців. При цьому 10 березня стало відомо про атаку Ірану на базу С США в Йорданії, на якій перебували війська Бундесверу, повідомило медіа Dre Spiegel; Туреччина — в Анкарі відреагували на дві балістичні ракети Ірану, які пролітали над територією країни, та прийшли рішення застосувати установки ППО. Міноборони Туреччини повідомило про розгортання системи Patriot у центральній провінції Малатья;

— в Анкарі відреагували на дві балістичні ракети Ірану, які пролітали над територією країни, та прийшли рішення застосувати установки ППО. Міноборони Туреччини повідомило про розгортання системи Patriot у центральній провінції Малатья; Франція повідомила про надсилання морських сил в Ормузьку протоку, щоб розблокувати прохід для нафтових танкерів. Президент Емманюель Макрон заявив, що туди прямує атомний авіаносець "Шарль де Голль", який діятиме окремо від армії США;

повідомила про надсилання морських сил в Ормузьку протоку, щоб розблокувати прохід для нафтових танкерів. Президент Емманюель Макрон заявив, що туди прямує атомний авіаносець "Шарль де Голль", який діятиме окремо від армії США; Британія (кораблі, включно з есмінцем HMS Dragon, літаки, гелікоптери), Греція (батарея протиракетної оборони на острові Карпатос), Іспанія , Італія відреагували на обстріл бази на Кіпрі і також заявили про надсилання військ, але поки — у Середземне море. Перелічені країни — члени НАТО;

(кораблі, включно з есмінцем HMS Dragon, літаки, гелікоптери), (батарея протиракетної оборони на острові Карпатос), , відреагували на обстріл бази на Кіпрі і також заявили про надсилання військ, але поки — у Середземне море. Перелічені країни — члени НАТО; Нідерланди також заявили про готовність надіслати війська. Зокрема, ідеться про фрегат HNLMS Evertsen, який може приєднатись до французьких сил, але остаточного рішення все ще немає;

також заявили про готовність надіслати війська. Зокрема, ідеться про фрегат HNLMS Evertsen, який може приєднатись до французьких сил, але остаточного рішення все ще немає; ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Йорданія, Бахрейн долучились до війни в Ірані, збиваючи ракети та дрони, якими атакує Тегеран. Вказані країни — члени Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (Gulf Cooperation Council, GCC) та Ліги арабських держав (Arab League).Крім того, з території Іраку США збиває повітряні цілі КВІР.

У переліку — 16 держав світу, які прямо чи опосередковано долучились до війни в Ірані, яку коаліція США та Ізраїлю почали 28 березня. При цьому вони виступають саме на боці коаліції, діючи у відповідь на атаки Тегерану. Вісім країн — члени НАТО: бачимо, що до подій на Близькому Сході долучилось вже чверть Альянсу.

Зазначимо, 2 березня Фокус створив інфографіку країн, які причетні до війни в Ірані: воюють, відбиваються, постраждали від атак, підтримують одну чи іншу сторону. Підрахунки показали, що на третій день бойові дії зачепили 10% держав планети. У Другій світовій війні брали участь близько 70 держав, вказано на порталі Digitalhistory: події охопили майже 100% держав.

Нагадуємо, 10 березня медіа Axios розповіло, який тактичний прорахунок допустили США щодо дронів України, готуючись до війни в Ірані.