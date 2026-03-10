Война в Иране вышла за пределы Ближнего Востока: какие страны НАТО и мира присоединились к США

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 10 марта, на 11 день войны на Ближнем Востоке, заявил, что Тегеран не планирует останавливаться и имеет достаточно сил для продолжения ударов. Тем временем появилась информация о приобщении к войне даже нейтральной Австралии, которая является не членом, а партнером НАТО. Фокус собрал данные о странах Европы и мира, которые заявили об участии разного рода в событиях на Востоке.

Целями и дальше будут базы Соединенных Штатов Америки и активы, связанные с Вашингтоном, заявил Аракчи в эфире телеканала PBS News. Чиновник заявил, что таким образом будут отвечать на атаки коалиции США и Израиля и что удары ракет и дронов будут продолжаться "сколько нужно и сколько угодно". Какие важные военные и стратегические объекты попали под удары Ирана и как отреагировали страны Европы и Азии на обстрелы на Ближнем Востоке.

Фокус писал о серии ударов Ирана и прокси Ирана по соседним странам Ближнего Востока. Среди прочего, под ударом оказались нефтяные танкеры в Ормузском проливе, нефтеперерабатывающие заводы, СПГ-терминалы и нефтяные терминалы в странах на берегах Персидского залива (Кувейт, Ирак, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман), базы США в Сирии и в тех же странах, которые пострадали из-за атак на нефтегазовую инфраструктуру. Кроме того, баллистику Ирана зафиксировали в небе над Турцией, "Шахеды" — над британской базой на Кипре и над аэродромом в Азербайджане (в Нахичевани).

Відео дня

На карте проекта liveuamap указаны точки, до которых достал Иран или его сторонники. Самый дальний удар — по базе на Кипре (1000 км от Ирана, но 300 км от прокси Хезболлы в Ливане). Кроме того, критическим для мировой экономики является закрытие Ормузского пролива, через который перестала поступать нефть. Чтобы справиться с атаками Ирана ряд стран Европы и Азии отреагировали: часть — прислали войска, часть — перевели ПВО в боевую готовность.

Война в Иране — удары Тегерана с 28 февраля Фото: liveuamap

Война в Иране — участие стран НАТО и мира

Какие страны отреагировали отправкой войск в район войны в Иране или уже сбивают воздушные цели Тегерана:

Австралия — 10 марта появилось решение о направлении самолета разведки E-7A Wedgetail и 85 военных, "плюс" ракет класса "воздух-воздух" для сбивания БпЛА;

10 марта появилось решение о направлении самолета разведки E-7A Wedgetail и 85 военных, "плюс" ракет класса "воздух-воздух" для сбивания БпЛА; Германия — отреагировала на атаку на базе на Кипре и направляет войска в поддержку британцев. При этом 10 марта стало известно об атаке Ирана на базу С США в Иордании, на которой находились войска Бундесвера, сообщило медиа Dre Spiegel;

отреагировала на атаку на базе на Кипре и направляет войска в поддержку британцев. При этом 10 марта стало известно об атаке Ирана на базу С США в Иордании, на которой находились войска Бундесвера, сообщило медиа Dre Spiegel; Турция — в Анкаре отреагировали на две баллистические ракеты Ирана, которые пролетали над территорией страны, и пришли решение применить установки ПВО. Минобороны Турции сообщило о развертывании системы Patriot в центральной провинции Малатья;

в Анкаре отреагировали на две баллистические ракеты Ирана, которые пролетали над территорией страны, и пришли решение применить установки ПВО. Минобороны Турции сообщило о развертывании системы Patriot в центральной провинции Малатья; Франция сообщила о направлении морских сил в Ормузский пролив, чтобы разблокировать проход для нефтяных танкеров. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что туда направляется атомный авианосец "Шарль де Голль", который будет действовать отдельно от армии США;

сообщила о направлении морских сил в Ормузский пролив, чтобы разблокировать проход для нефтяных танкеров. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что туда направляется атомный авианосец "Шарль де Голль", который будет действовать отдельно от армии США; Британия (корабли, включая эсминец HMS Dragon, самолеты, вертолеты), Греция (батарея противоракетной обороны на острове Карпатос), Испания , Италия отреагировали на обстрел базы на Кипре и также заявили о направлении войск, но пока — в Средиземное море. Перечисленные страны — члены НАТО;

(корабли, включая эсминец HMS Dragon, самолеты, вертолеты), (батарея противоракетной обороны на острове Карпатос), , отреагировали на обстрел базы на Кипре и также заявили о направлении войск, но пока — в Средиземное море. Перечисленные страны — члены НАТО; Нидерланды также заявили о готовности прислать войска. В частности, речь идет о фрегате HNLMS Evertsen, который может присоединиться к французским силам, но окончательного решения все еще нет;

также заявили о готовности прислать войска. В частности, речь идет о фрегате HNLMS Evertsen, который может присоединиться к французским силам, но окончательного решения все еще нет; ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Иордания, Бахрейн присоединились к войне в Иране, сбивая ракеты и дроны, которыми атакует Тегеран. Указанные страны — члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Gulf Cooperation Council, GCC) и Лиги арабских государств (Arab League). Кроме того, с территории Ирака США сбивает воздушные цели КСИР.

В перечне — 16 государств мира, прямо или косвенно присоединившиеся к войне в Иране, которую коалиция США и Израиля начали 28 марта. При этом они выступают на стороне коалиции, действуя в ответ на атаки Тегерана. Восемь стран — членов НАТО: видим, что к событиям на Ближнем Востоке присоединилось уже четверть Альянса.

Отметим, 2 марта Фокус создал инфографику стран, которые причастны к войне в Иране: воюют, отбиваются, пострадали от атак, поддерживают одну или другую сторону. Подсчеты показали, что на третий день боевые действия затронули 10% государств планеты. Во Второй мировой войне участвовали около 70 государств, указано на портале Digitalhistory: события охватили почти 100% государств.

Напоминаем, 10 марта медиа Axios рассказало, какой тактический просчет допустили США в отношении дронов Украины, готовясь к войне в Иране.