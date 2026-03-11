На війні з Іраном пошкоджено 17 об'єктів США: як змінилась інтенсивність атак КВІР (інфографіка)

Сполучені Штати Америки зазнали масштабних збитків через удари Ірану, оскільки Тегеран атакував мінімум у 17 важливих точках, написало медіа The New York Times. Супутникові фото показали уражені об'єкти — пошкоджено будівлі та військову техніку. Які цілі зміг дістати Іран та які зміни в інтенсивності ударів помітили на 11 день війни на Близькому Сході?

Журналісти зібрали фото з наслідками удару Ірану по об'єктах США з різних джерел: шукали дані з соцмереж та на новинних порталах світу (і Тегерану), купували супутникові фото, повідомило медіа. Таким чином підтвердили повітряні удари по більш як 17 об'єктах, серед них — 11 військових баз, три посольства, п'ять місць дислокації засобів ППО.

У статті NYT зауважили, що деякі з вказаних об'єктів атакували кілька разів. Аналітики NYT підсумували, що армія США не врахували потенціал Корпусу вартових ісламської революції. Лише у перший день війни іранці поцілили по чотирьох військових цілях в Саудівській Аравії (авіабаза Prince Sultan), Кувейті (авіабаза Ali Al Salem та табір Buehring Base), Катарі (авіабаза Al Udeid). Згодом додались інші цілі — аеродром Shuaiba, табір Arifjan (Кувейт), штаб 5-го флоту США (U.S. Navy 5th Fleet HQ, Манама, Бахрейн), авіабаза AI Dhafra ОАЕ, порт Jebel Ali ОАЕ, авіабаза Muwaffaq Salti Йорданія, аеродром Erbil (Ірак).

"Інтенсивність ударів у відповідь сигналізувала про те, що Іран був краще підготовлений до війни, ніж очікували багато хто в адміністрації Трампа, кажуть військові чиновники США", — ідеться у статті.

Війна в Ірані — точки ударів КВІР по об'єктах США з 28 лютого по 11 березня Фото: The New York Times

Чиновники США розповіли Конгресу, що внаслідок атаки Ірану на базу флоту Бахрейну є збитки у розмірі 200 млн дол. На відео кадрами атаки фігурує іранський "Шахед", який без проблем підлітає до радара та врізається у всепогодний кожух. Крім того, є загиблі військові, а 4 березня балістичну ракету КВІР довелось збивати над територією Ірану. До всього, цілями Тегерану стала інфраструктура протиповітряної оборони та зв'язку, серед них — компоненти системи THAAD. Наприклад, пошкоджено радіолокаційне обладнання на базі At Muwaffaq Salti у Йорданії. Інші втрати — радіолокаційне устаткування THAAD на базі Al Ruwais в ОАЕ та радар AN/FPS-132 біля населеного пункту Умм-Дахал (Umm Dahal) в Катарі (1,1 млрд дол.).

Перелічивши об'єкти США, уражені Іраном, медіа навели слова командувача Центрального командування США Бреда Купера. За оцінками командування, кількість ударів балістики упала на 90%, дронів — на 83%.

"Попри зниження темпів, Іран продовжує завдавати ударів по американських цілях по всьому регіону", — написало NYT.

Війна в Ірані — що сталось з 28 лютого

Заяви про зменшення ударів Ірану підтверджуються інфографікою українського аналітика Євгена Істребіна, який створив графіки на основі повідомлень двох OSINTерів (Mario та World Insights). Графіки справді показують стрімке зменшення темпів ударів КВІР, але атаки ракет та БпЛА все ще трапляються. Бачимо, що кількість балістичних ударів зменшилась усемеро — з 350 ракет на добу до 45. Щодо "Шахедів" — зменшення удесятеро (з 800 до 45-90).

Війна в Ірані — темпи ударів балістики КВІР з 28 лютого по 10 березня Фото: Істребін.UA / Telegram

Війна в Ірані — темпи ударів "Шахедів" КВІР з 28 лютого по 10 березня Фото: Істребін.UA / Telegram

Зазначимо, Фокус писав про удари коаліції США та Ізраїлю по військових об'єктах Тегерану, які почались з перших днів війни в Ірані. Серед іншого, під ударом опинився технопарк Пардіс, у якому розвивали напрямок балістичних ракет.

Нагадуємо, 11 березня стало відомо про ураження підводного човна Ірану та про удари по 11 катерах для встановлення мін в Ормузькій протоці.