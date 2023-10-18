Аэродромы и склады вооружений в тылу: военные назвали главные цели для ракет ATACMS (карта)

Вашингтон мог отправить Киеву до 20 ракет ATACMS с кассетной частью. Несмотря на ограниченное количество снарядов, круг вражеских целей тут же расширился. Территория Крыма, авиабазы в Курской и Белгородской областях оказались в зоне поражения. Фокус выяснил, как ВСУ будут использовать новые ракеты.

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Вооруженные силы Украины 17 октября первый раз ударили дальнобойными ракетами ATACMS по аэродромам россиян во временно оккупированном Луганске и Бердянске. Боевые вертолеты ВС РФ постоянно наносили оттуда удары по позициям ВСУ.

Вашингтон мог передать Киеву максимум до 20 кассетных боеприпасов ATACMS MGM-140A Block I (М39), но они уже расширили круг потенциальных целей. Российские военкоры назвали удар по аэродрому в Бердянске одним из самых серьезных за все время полномасштабной войны.

Максимальная дальность стрельбы ракетами ATACMS MGM-140A Block I — до 165 км, их запускают из РСЗО HIMARS и M270. Первая машина несет одну ракету, а гусеничная M270 — две. Пентагон не решился передать ракеты версии M57 с боевой частью весом 227 килограммов и дальностью пуска до 300 километров, сославшись на крайнюю ограниченность ресурсов.

Суда по инфографике, ATACMS MGM-140A охватывают вражеские цели в Джанкое, Луганске, Бердянске, Мариуполе и Геническе. В зону потенциальных ударов попадает мыс Тарханкут, где была уничтожена установка С-400 Триумф.

Потенциально, ATACMS могут долететь и до Смоленска, но ВСУ не станут применять ракеты по территории РФ

Полетят ли ATACMS по объектам в России?

В первую очередь ATACMS полетят по объектам горюче-смазочных материалов в тыловых районах, сказал Фокусу военный эксперт, директор по развитию консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Данный тип ракет бьет по площадям, а не точечно. Из-за этого есть ограничения в их применении. Банк целей может расшириться на территорию Крыма в случае использования дальнобойных снарядов. Кроме этого, под угрозу попадают полевые склады вооружений и техники, там таких целей более сотни", — рассказал он.

Ракеты ATACMS радиусом до 165 километров могут ударить по авиабазе ​​в Ейске и по другим объектам в Курской и Белгородской областях. Но дальнобойное вооружение западные партнеры дают Киеву на условиях их неприменения по территории России.

"Украина придерживается международных обязательств и не использует иностранное вооружение для атак по РФ. Арсенал украинских военных средств увеличивается, и проглядываются возможности по их эффективному применению по России", — подытожил Рябых.

Что будет с Крымским мостом?

Российские военные цели на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым, вполне законны. По оценкам полковника запаса, экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева Украина получила устаревшую модификацию ракет ATACMS.

"Большие инфраструктурные объекты, к примеру, Крымский мост, такие ракеты не уничтожат. А вот накрыть большую территории с целью уничтожения живой силы врага — вполне. Ракеты довольно действенные, ведь в утренней сводке Генштаба ВСУ мы увидели отметку +6 единиц напротив вертолетов ВС РФ", — прокомментировал специалист.

Крымский мост — задача для немецких ракет Taurus. Канцлер Германии ранее говорил, что готов передать их Украине после того, как США отправят снаряды ATACMS, напомнил Селезнев.

По аэродромам стратегической авиации на территории России, придется работать дальнобойными дронами-камикадзе и искать другие варианты, заключил военный.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, в Москве опасаются, что наличие ракет ATACMS у ВСУ повлияет на дальнейший ход боевых действий.

Президент России Владимир Путин назвал "ошибкой" решение Вашингтона отправить Киеву ракеты ATACMS. Диктатор считает, что это "кардинально вообще не изменит" ситуацию на фронте.